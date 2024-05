Cum Date Dividen Grup Astra AALI & ASGR Hari Ini (2/5), Jangan Ketinggalan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dan PT Astra Graphia Tbk. (ASGR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Kamis (5/2/2024). Investor yang ingin mendapatkan dividen tersebut mesti terdaftar paling lambat saat tanggal cum date dividennya.

Cum date (cumulative date) atau tanggal cum dividen adalah tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen adalah hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Biasanya, tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen AALI mengalami cum date pada Kamis (2/5/2024) hari ini. Tanggal tersebut adalah tanggal cum date di pasar reguler dan negosiasi.

Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada Jumat (3/5/2024).

Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai adalah pada 6 Mei 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar tunai pada 7 Mei 2024. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 6 Mei 2024. Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan AALI pada 22 Mei 2024.

AALI membagikan dividen sebesar Rp165 per saham untuk tahun buku 2023 kepada pemegang sahamnya. Total dari dividen tersebut adalah sebesar Rp317,6 miliar.

Sebagai informasi, AALI mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,05 triliun pada 2023, dengan total saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp17,02 triliun, dan total ekuitas Rp22,56 triliun.

Adapun total untuk dividen AALI untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp247 per saham atau setara Rp475,3 miliar, dengan jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp82 per saham, dan dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp165 per saham.

Dividen Astra Graphia (ASGR)

Sementara itu, Direktur Astra Graphia Trivena Nalsalita mengatakan ASGR akan memberikan dividen tunai sekitar 45% dari laba bersih sebesar Rp47 per saham sebagai dividen tunai. Sebelumnya, ASGR sudah membagikan dividen interim sebesar Rp13 per saham yang dibayarkan 24 Oktober 2023.

“Sehingga sisanya sebesar Rp34 per saham akan dibayarkan selambat-lambatnya 22 Mei 2024 kepada pemegang saham perseroan,” kata Trivena dalam Public Expose Tahunan Astra Graphia, di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Dengan jumlah dividen per saham tersebut, maka anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) ini akan membagikan dividen senilai total Rp63,4 miliar, dari laba bersih Rp141,07 miliar untuk tahun buku 2023.

Sebagai informasi, dalam laporan keuangannya, ASGR mencatatkan pendapatan Rp2,96 triliun, atau naik tipis 2,03% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,9 triliun.

Peningkatan pendapatan ini disumbang oleh pendapatan jasa dan sewa sebesar Rp1,54 triliun, penjualan barang Rp868 miliar, dan pendapatan proyek sebesar Rp559 miliar.

Sementara itu, pendapatan dari pihak ketiga sebesar Rp1,8 triliun, dan pendapatan dari pihak berelasi senilai Rp1,15 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel