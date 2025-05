Investor Siap Cuan, ASGR, SMSM hingga SCMA Bayar Dividen Hari Ini (27/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak empat emiten dijadwalkan membagikan dividen tunai kepada investor pada hari ini, Selasa (27/5/2025). Beberapa di antaranya adalah PT Astra Graphia Tbk. (ASGR), PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), hingga PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), empat emiten yang akan membayar dividen pada hari ini adalah,

PT Astra Graphia Tbk. (ASGR), PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG) dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

Sebagai infromasi, ASGR akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan total nilai mencapai Rp67,43 miliar untuk tahun buku 2024.

Sekretaris Perusahaan Astra Graphia, Trivena Nalsalita, menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 28 April 2025.

"Total nilai dividen yang dibagikan sebesar Rp67,43 miliar, sehingga setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp50 per saham," ujar Trivena dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/5/2025).

Sementara itu, PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menetapkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp25 per saham, dengan total nilai mencapai Rp143,96 miliar. Dividen tersebut akan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham pada akhir Juni 2025.

Wakil Direktur Utama SMSM, Ang Andri Pribadi, menjelaskan bahwa keputusan pembagian dividen telah disetujui oleh dewan komisaris pada 29 April 2025.

“Sesuai keputusan direksi yang telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris, perseroan menetapkan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp143,96 miliar,” ujar Ang dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (29/4/2025).

Ia menambahkan, dasar pembagian dividen interim ini merujuk pada kinerja keuangan SMSM pada kuartal I/2025, dengan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp265,02 miliar. Artinya, dividen yang dibagikan setara 54,32% dari laba bersih periode tersebut.

Adapun, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA), emiten media di bawah naungan Grup Elang Mahkota Teknologi (EMTK), akan membagikan dividen final sebesar Rp18 per saham untuk tahun buku 2024.

Sebelumnya, perseroan telah mendistribusikan dividen interim sebesar Rp5 per saham pada Desember 2024. Dengan demikian, total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 mencapai Rp23 per saham.

Dividen ini bersumber dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per 31 Desember 2024, serta sebagian diambil dari saldo laba ditahan.

Keputusan pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada Senin (28/4/2025).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui penyisihan sebesar Rp1 miliar dari laba bersih sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berikut Jadwal Pembayaran Dividen Hari Ini, Selasa 27 Mei 2025:

PT Astra Graphia Tbk. (ASGR) Rp50 per Saham

PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) Rp25 per Saham

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG) Rp40 per Saham

PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) Rp18

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.