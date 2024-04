10 Top Gainers Sepekan, Duo Saham Prajogo Pangestu BREN-CUAN Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Duo Saham milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melesat hingga masuk dalam jajaran top gainers alias saham tercuan selama sepekan periode 16-19 April 2024.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan sebesar 2,74% ke level 7.087,31 pada Jumat (19/4/2024), dari posisi 7.286,88 pada penutupan pekan lalu.

Di lain sisi, kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham yang mengalami peningkatan 36,53% menjadi 1,37 juta kali dari Rp1,01 juta kali pada penutupan pekan sebelumnya.

Adapun, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan juga mengalami peningkatan sebesar 10,34% menjadi 17,37 miliar lembar saham dari 15,75 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu. Sementara itu, kapitalisasi pasar IHSG tercatat mengalami penurunan.

"Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami perubahan 1,42% menjadi Rp11,71 triliun dari Rp11,88 triliun pada penutupan pekan lalu," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, dikutip Minggu (21/4/2024).

Dari jajaran saham top gainers, posisi teratas diduduki oleh PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) yang melesat 22,71% atau 23 poin ke level Rp106 per saham. Disusul PT Satu Visi Putra Tbk. (VISI) yang naik 20,21% ke posisi Rp232 per saham.

Selanjutnya, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) naik 17,52 % ke posisi Rp161 per saham. Diikuti saham milik Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang menguat 17,33% ke posisi Rp8.125 per saham.

Berikutnya, PT WIjaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT) terapresiasi 16,26% ke level Rp143 per saham. Disusul PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP) yang naik 15,56% ke posisi Rp312 per saham. Dan selanjutnya ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang menguat 12,90% atau 700 poin ke level harga Rp6.125 per saham.

Berturut-turut, posisi top gainers selanjutnya, yaitu TINS naik 11,11%, HELI menguat 10,81% dan FOOD meguat 11 poin atau 10,38% ke posisi Rp117 per saham.

Berikut Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan:

PEGE 27.71% VISI 20.21% IOTF 17.52% BREN 17.33% FWCT 16.26% MKAP 15.56% CUAN 12.90% TINS 11.11% HELI 10.81% FOOD 10.38%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel