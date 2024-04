Harga Komoditas (19/4): Emas Stabil usai Melesat 1%, Minyak Mentah Melemah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah komoditas seperti emas dan minyak mentah melemah pada Jumat (19/4/2024) karena turunnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, mengimbangi sentimen dari ketegangan di Timur Tengah.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (19/4/2024), harga emas di pasar spot terpantau melemah 0,09% ke level US$2.376,84 per troy ounce pada pukul 07.07 WIB. Sementara itu, harga emas berjangka Comex kontrak Juni 2024 melemah 0,13% ke US$2.395 per troy ounce.

Harga emas stabil setelah menguat pada Kamis karena ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah menambah daya tarik logam mulia ini, meskipun ada data ekonomi yang kuat dari AS yang menekan prospek penurunan suku bunga The Fed.

Pada perdagangan Kamis (18/4), harga emas spot menguat 1% pada ke US$2.384,83. Harga menyentuh level tertinggi sepanjang masa di US$2.431,29 pada hari Jumat pekan lalu.

Di Timur Tengah, Israel telah mengisyaratkan akan membalas serangan Iran meskipun ada seruan untuk menahan diri dari negara-negara Barat, namun belum mengatakan bagaimana caranya.

Kepala analis pasar Gainesville Coins Everett Millman mengatakan ketika ada ketegangan geopolitik, investor secara alami merespons dengan beralih ke aset safe-haven seperti emas.

”Ini terjadi sekarang. Jika konflik semakin meningkat, harga dapat naik ke atas US$2.500-US$2.600, dan jika terjadi gencatan senjata, maka harga dapat turun ke US$2.200," kata Millman seperti dikutip Reuters.

Emas menguat data menunjukkan klaim pengangguran mingguan AS tidak berubah pada level rendah pekan lalu. Data ekonomi AS yang kuat dan retorika hawkish dari para pejabat The Fed telah mendorong investor untuk menurunkan ekspektgasi pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat.

Minyak Mentah

Sementara itu, harga minyak mentah melanjutkan pelemahan karena investor mempertimbangkan data ekonomi AS yang beragam, sanksi AS terhadap Venezuela dan Iran, dan meredanya ketegangan di Timur Tengah.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate kontrak Mei 2024 melemah 0,16% atau 0,13 poin ke level US$82,6 per barel pada pukul 06.54 WIB. Adapun harga minyak Brent melemah 0,21% atau 0,18 poin ke US$87,11 per barel.

Para investor semakin khawatir bahwa suku bunga AS akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, seiring dengan isyarat pejabat the Fed bahwa perubahan ke arah kebijakan yang lebih longgar masih jauh.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga, Presiden The Fed New York John Williams mengatakan bahwa meskipun hal ini bukan ekspektasi dasarnya, penurunan suku bunga mungkin saja terjadi jika diperlukan.

Adapun Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa ia tidak berpikir akan tepat untuk melakukan pelonggaran hingga akhir 2024.

Di Timur Tengah - yang menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan minyak mentah global – ketegangan antara Iran dan Israel terus meningkat setelah serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran akhir pekan lalu.

Iran memperingatkan Israel minggu ini agar tidak menyerang fasilitas-fasilitas nuklirnya, dan mengancam akan membalas dengan balasan yang setimpal jika situs-situs menjadi target. AS telah mendesak untuk menahan diri.

Batu Bara

Harga batu bara kontrak Mei 2024 di ICE Newcastle terpantau menguat 1,08% atau 1,5 poin ke US$141 per metrik ton pada perdagangan Kamis (18/4/2024).

Adapun harga batu bara kontrak April 2024 stagnan di posisi US$129,6 per metrik ton.

