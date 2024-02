Emiten Anyar Jejali Top Losers Sepekan: MPIX, BAIK, TOSK & UNTD Rungkad

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten anyar seperti PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX), PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK), PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD), hingga PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) ambles dan menghuni daftar saham top losers sepekan periode 12-16 Februari 2024.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi teratas diduduki oleh PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) yang ambles 57,49% sepekan ke level Rp142 per saham per Jumat (16/2/2024) adapun MPIX baru IPO pada 7 Februari 2024. Selanjutnya disusul oleh PT Pulau Subur Tbk. (PTPS) yang anjlok 49,75% ke Rp202 per saham.

Emiten anyar, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) atau Ayam Goreng Nelongso terpantau ambles 43,17% ke level Rp158 per saham. Padahal, saham BAIK baru saja tercatat atau listing di BEI pada Kamis (15/2/2024).

Berikutnya, PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK) yang merosot 28,46% sepekan ke posisi Rp93 per saham, diikuti PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD) yang turun 27,59% ke Rp168 per saham. Adapun, saham TOSK dan UNTD juga baru tercatat pada Rabu, (7/2/2024).

Selanjutnya, saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) terpantau turun 27,56% ke level Rp565 per saham. Diikuti PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. (PSDN) melemah 24,29% ke posisi Rp106 per saham.

Berturut-turut, saham top losers sepekan dihuni oleh PT Chitose Internasional Tbk. (CINT) turun 23,96%, PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) melemah 23,28%, dan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. (SMGA) terkoreksi 23,08%.

Meski banyak saham emiten baru yang boncos, BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 1,39%, dengan ditutup di level 7.335,54 pada Jumat (16/2/2024) dari 7.235,15 pada penutupan pekan lalu.

"Kapitalisasi pasar sepekan ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,06%, menjadi Rp11.603,01 triliun dari Rp11.481,43 triliun pada sepekan sebelumnya," ujar PJS Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dikutip Sabtu, (17/2/2024).

Peningkatan tertinggi sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham sebesar 37,79%, menjadi Rp13,82 triliun dari Rp10,03 triliun pada sepekan yang lalu. Sedangkan rata-rata volume transaksi harian saham turun sebesar 16,22% menjadi 17,72 miliar lembar saham, dari 21,15 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

Kemudian rata-rata frekuensi transaksi harian saham mengalami peningkatan sebesar 25,37% menjadi 1.294.615 kali transaksi dari 1.032.639 kali transaksi pada sepekan lalu.

Daftar 10 Top Losers Sepekan:

1. MPIX: Rp142 (-57,49%)

2. PTPS: Rp202 (-49,75%)

3. BAIK: Rp158 (-43,17%)

4. TOSK: Rp93 (-28,46%)

5. UNTD: Rp168 (-27,59%)

6. POLU: Rp565 (-27,56%)

7. PSDN: Rp106 (-24,29%)

8. CINT: Rp146 (-23,96%)

9. MMIX: Rp89 (-23,28%)

10. SMGA: Rp80 (-23,08%)

