Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (28/12)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (28/12/2023) seiring dengan ekspektasi investor perihal The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada 2024 mendatang.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.22 WIB, rupiah menguat 25,5 poin atau 0,17% menuju level Rp15.404 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama justru melemah 0,20% ke posisi 100,783.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,35%,diikuti dolar Singapura yang naik 0,17%. Lalu dolar Taiwanmenguat 0,56% , won Korea menguat 0,51%, kemudian peso Filipina yang menguat 0,19%

Tak hanya itu, yuan China menguat 0,20%, ringgit Malaysia menguat 0,38% dan baht Thailand mengalami penguatan 0,20%

Sebaliknya, dolar Hong Kong melemah 0,03% dan rupee India melemah 0,19%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelaku pasar sekarang memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga antara tiga hingga lima kali pada tahun 2024, meskipun bank tersebut hanya memberikan sedikit sinyal mengenai luasnya rencana penurunan suku bunga.

“Pejabat Fed juga baru-baru ini memperingatkan bahwa spekulasi penurunan suku bunga lebih awal tidak berdasar, terutama karena inflasi masih tetap stabil,” katanya dalam riset harian, dikutip Rabu (27/12/2023).Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (28/12/2023)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 dan harga jual sebesar Rp15.420 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.245 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.545 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.00 WIB masing-masing sebesar Rp15.379 dan Rp15.470 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.315 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.565 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.385 dan harga jual sebesar Rp15.405 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada 09.20 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.225 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.575 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.398 dan Rp15.418.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.240 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.590 per dolar AS.

