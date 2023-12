Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Tembus Rekor Lagi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi menguat ke posisi 7.300 pada perdagangan hari ini, Rabu (27/12/2023), setelah pekan lalu mencatatkan rekor penutupan tertinggi 2023. Analis memberikan sejumah rekomendasi saham seperti GOTO, ITMG, PTBA, KLBF, dan SMGR.

Adapun, perdagangan saham pada 2023 menyisakan 3 hari perdagangan, yakni Rabu-Jumat (27-29/12/2023).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memproyeksikan IHSG dapat melanjutkan penguatannya menuju 7.300 apabila menembus ke atas 7.255. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, IHSG bergerak di bawah resisten 7.255 dan membentuk candle spinning top.

“Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish,” katanya dalam riset harian, dikutip Selasa (26/12/2023).

Meski demikian, posisi IHSG diperkirakan dapat akan memulai pembalikan tren apabila melemah di bawah 7.173. Level support IHSG berada di 7.173, 7.092, 7.041 dan 7.000, sementara level resistennya di 7.255, 7.300 dan 7.356.

Ivan merekomendasikan beberapa saham untuk perdagangan hari ini, yaitu GOTO, ITMG, KLBF, PTBA, dan SMGR.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO)

Saham GOTO sedang menguji support Fibonacci terdekat di level Rp78 dan diperkirakan mengalami rebound dan melanjutkan pembentukan wave [a] selama harga tidak jatuh di bawah level tersebut. Speculative buy pada rentang harga Rp78-Rp82 dengan target harga terdekat di Rp97.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG)

Saham ITMG akan mengonfirmasi pembalikan tren apabila harga menguat di atas resisten fraktal Rp25.800 dan mestinya merupakan pembentukan wave (i) dalam skenario bullish. Hold atau Trading buy pada rentang harga Rp24.400-Rp24.750 dengan target harga terdekat di Rp25.800.

PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)

Saham KLBF akan melemah menuju Rp1.480 untuk melanjutkan pembentukan wave (v) dari [c] apabila menembus ke bawah support fraktal Rp1.550. Speculative buy pada rentang harga Rp1.480-Rp1.540 dengan target harga terdekat di Rp1.740.

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)

SahamPTBA akan membuka peluang untuk melanjutkan tren naik jangka pendek apabila menembus ke atas Rp2.470. Namun apabila harga masih di bawah Rp2.470 maka PTBA dapat melanjutkan tren turun sebelumnya menuju Rp2.230. Hold atau accumulative buy pada rentang harga Rp2.300-Rp2.350 dengan target harga terdekat di Rp2.540.

PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR)

Saham SMGR dapat menguat untuk menguji resisten fraktal Rp6.650 selama harga masih di atas Rp6.000 sebagai support. Trading buy pada rentang harga Rp6.050-Rp6.250 dengan target harga terdekat di Rp6.650.

Rekor IHSG

Sementara itu, IHSG sepekan lalu diwarnai peningkatan, bahkan menembus rekor penutupan tertinggi 2023. Saham-saham farmasi melonjak seiring dengan naiknya kasus Covid-19, sedangkan saham bank BBCA-BBRI menjadi yang terbanyak transaksi.

Data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2023 diwarnai oleh peningkatan kapitalisasi pasar dan IHSG. Kapitalisasi pasar Bursa pekan lalu naik 0,97% menjadi Rp11,65 triliun dari Rp11,54 triliun pada pekan sebelumnya.

"IHSG ditutup meningkat sebesar 0,65% menjadi berada pada posisi 7.237,519 dari 7.190,988 pada penutupan pekan sebelumnya," papar Pjs. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad.

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan naik 13,60% menjadi 1.094.283 kali transaksi dari 1.266.561 kali transaksi. Namun, rata-rata nilai transaksi harian saham turun 15,76% menjadi Rp12,63 triliun dari sebelumnya Rp14,99 triliun.

Rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 15,90% selama sepekan menjadi 25,19 miliar lembar saham dari 29,96 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Investor asing pada Jumat (22/12/2023) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp68,8 miliar dan sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp9,06 triliun.

Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan IHSG dan Bursa Asia bergerak menguat karena data ekonomi AS yang baru memicu ekspektasi Bank Sentral AS atau The Fed untuk memangkas suku bunga dari level saat ini 5,25%-5,50%.

Data menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Amerika meningkat 4,9% secara tahunan pada kuartal terakhir. Hal ini memicu pelaku pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada Maret 2024, lebih cepa dari perkiraan sebelumnya.

Merujuk FedWatch Tool CME Group probabilitas pemangkasan suku bunga acuan The Fed sebesar 71,3%.

Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) juga mengungkapkan memiliki ruang untuk menurunkan BI Rate pada semester II/2024. Pasar memandang rencana BI tersebut tentunya seiring dengan potensi kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Namun, pasar berharap BI dapat melakukan pemotongan suku bunga secara hati-hati ditengah ketidakpasatian yang masih tinggi, meskipun The Fed Amerika Serikat (AS) akan menurunkan suku bunganya. Pada rapat dewan gubernur (RGG) BI pekan lalu memutuskan BI Rate tetap 6%.

5 Saham Top Gainers IHSG Sepekan 18-22 Desember 2023

MEDS Rp76 (52%)

KAEF Rp1.525 (50,25%)

IRRA Rp790 (43,64%)

TBMS Rp2.700 (35,68%)

GTBO Rp440 (31,74%)

5 Saham Top Losers IHSG Sepekan 18-22 Desember 2023

KAYU Rp330 (-45,90%)

WIIM Rp1.715 (-42,26%)

ARTI Rp7 (-41,67%)

MKNT Rp2 (-33,33%)

MTPS Rp15 (-31,82%)

5 Saham dengan Tranksasi Terbesar Sepekan 18-22 Desember 2023

BBCA Rp4,57 triliun

BBRI Rp3,67 triliun

CBUT Rp3,45 triliun

BMRI Rp3,17 triliun

META Rp3,14 triliun

