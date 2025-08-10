Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) memperluas gudang dan armada pada 2025, menargetkan pendapatan Rp1,24 triliun dan laba bersih Rp122 miliar.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:45
Share
Manajemen PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) memantau papan perdagangan seusai listing di BEI, Kamis (10/7/2025)./BEI
Manajemen PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) memantau papan perdagangan seusai listing di BEI, Kamis (10/7/2025)./BEI
Ringkasan Berita
  • B-LOG menargetkan pendapatan Rp1,24 triliun dan laba bersih Rp122 miliar pada 2025 dengan ekspansi gudang dan armada baru.
  • Perusahaan telah mengoperasikan 14 fasilitas cold storage dan lebih dari 3.200 unit armada, dengan rencana penambahan 75-100 unit light truck baru.
  • Strategi B-LOG fokus pada penguatan aset, efisiensi biaya, dan pertumbuhan berkelanjutan, dengan kebijakan dividen maksimal 50% dari laba bersih.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten logistik PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) atau B-LOG memacu ekspansi dengan penambahan gudang, cold storage, dan armada pada 2025. Perseroan pun menargetkan raihan pendapatan Rp1,24 triliun dan laba bersih sekitar Rp122 miliar pada tahun ini.

Wanny Wijaya, Direktur & Corporate Secretary Trimitra Trans Persada, menyampaikan perseroan mencanangkan sejumlah rencana ekspansi penambahan gudang dan armada pada tahun ini. Per Juni 2025, B-LOG telah mengoperasikan 14 fasilitas cold storage aktif yang terintegrasi secara end-to-end, didukung oleh sistem pemantauan suhu dan lokasi.

Saat ini, B-LOG sedang menyelesaikan pembangunan 3 fasilitas baru di Bandung, Tangerang, dan Boyolali. Adapun, di 2 lokasi berikutnya, yakni Makassar dan Pontianak, telah memasuki tahap persiapan konstruksi.

B-LOG juga telah mengoperasikan lebih dari 3.200 unit armada yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Untuk memperkuat kapabilitas jaringan distribusi nasional dan memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat, perseroan menargetkan penambahan 75–100 unit armada light truck baru.

“Sumber pendanaan ekspansi dari hasil sebagian dana IPO, baik untuk kebutuhan cold maupun dry distribution. Penambahan ini merupakan bagian dari rencana ekspansi operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Menurut Wanny, model bisnis B-LOG yang mengusung pendekatan total logistics management membuat perusahaan dapat melayani berbagai sektor industri dengan kebutuhan distribusi yang masif—seperti sektor makanan & minuman (F&B), FMCG, retail, dan distribusi lainnya.

Baca Juga

Dengan kepemilikan aset yang strategis, baik dari sisi armada maupun infrastruktur pergudangan, dan diperkuat dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, B-LOG siap mengambil peran sebagai strategic partner dalam ekosistem supply chain nasional. 

“Kami tidak hanya menjadi penyedia jasa, tetapi menghadirkan solusi logistik terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan B2B secara end-to-end,” imbuhnya.

Pada semester I/2025 B-LOG meraih pendapatan konsolidasi Rp626,47 miliar, naik 24% secara tahunan (year on year/ YoY). Laba bersih juga meningkat 37% YoY menjadi Rp71,08 miliar.

Wanny Wijaya menyampaikan dengan performa semester I/2025 yang bertumbuh, perseroan optimistis dapat menutup tahun ini dengan pendapatan sekitar Rp1,24 triliun dan laba bersih di atas Rp122 miliar. 

“Strategi kami tetap konsisten, dengan fokus pada penguatan utilisasi aset, efisiensi biaya operasional, serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan berbasis kebutuhan pelanggan,” ujarnya.

 

POTENSI DIVIDEN

Sebagai perusahaan publik yang baru saja tercatat di BEI, sambung Wanny, BLOG memahami pentingnya memberikan imbal hasil yang wajar bagi investor, sambil tetap menjaga ruang manuver untuk pertumbuhan.

Perseroan akan menjalankan kebijakan dividen dengan alokasi maksimal 50% dari laba bersih tahun berjalan, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, rencana ekspansi, serta kebutuhan modal kerja. 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan strategis, termasuk kebijakan dividen, selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang sehat,” paparnya.

Sebagai informasi, PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) resmi listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas 563,24 juta saham pada Kamis (10/7).

Perusahaan logistik terintegrasi yang terafiliasi dengan konglomerat Djoko Susanto itu mematok harga initial public offering (IPO) Rp250 per saham sehingga meraup dana segar Rp140,81 miliar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
5 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

Laba Emiten Logistik Afiliasi Alfamart (BLOG) Melaju Kencang Capai Rp71,07 Miliar Semester I/2025

Laba Emiten Logistik Afiliasi Alfamart (BLOG) Melaju Kencang Capai Rp71,07 Miliar Semester I/2025

Baru IPO, BLOG Raih Pendapatan Rp626 Miliar Semester I/2025

Baru IPO, BLOG Raih Pendapatan Rp626 Miliar Semester I/2025

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut
Korporasi
48 menit yang lalu

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

Bos Sariguna (CLEO) Ungkap Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut
Korporasi
1 jam yang lalu

Bos Sariguna (CLEO) Ungkap Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025
Korporasi
1 jam yang lalu

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce
Emas
1 jam yang lalu

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri
Komoditas
2 jam yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

2

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

3

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bos Sariguna (CLEO) Ungkap Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Bos Sariguna (CLEO) Ungkap Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

2

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

3

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium