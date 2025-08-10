Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) memperluas gudang dan armada pada 2025, menargetkan pendapatan Rp1,24 triliun dan laba bersih Rp122 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten logistik PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) atau B-LOG memacu ekspansi dengan penambahan gudang, cold storage, dan armada pada 2025. Perseroan pun menargetkan raihan pendapatan Rp1,24 triliun dan laba bersih sekitar Rp122 miliar pada tahun ini.

Wanny Wijaya, Direktur & Corporate Secretary Trimitra Trans Persada, menyampaikan perseroan mencanangkan sejumlah rencana ekspansi penambahan gudang dan armada pada tahun ini. Per Juni 2025, B-LOG telah mengoperasikan 14 fasilitas cold storage aktif yang terintegrasi secara end-to-end, didukung oleh sistem pemantauan suhu dan lokasi.

Saat ini, B-LOG sedang menyelesaikan pembangunan 3 fasilitas baru di Bandung, Tangerang, dan Boyolali. Adapun, di 2 lokasi berikutnya, yakni Makassar dan Pontianak, telah memasuki tahap persiapan konstruksi.

B-LOG juga telah mengoperasikan lebih dari 3.200 unit armada yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Untuk memperkuat kapabilitas jaringan distribusi nasional dan memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat, perseroan menargetkan penambahan 75–100 unit armada light truck baru.

“Sumber pendanaan ekspansi dari hasil sebagian dana IPO, baik untuk kebutuhan cold maupun dry distribution. Penambahan ini merupakan bagian dari rencana ekspansi operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Menurut Wanny, model bisnis B-LOG yang mengusung pendekatan total logistics management membuat perusahaan dapat melayani berbagai sektor industri dengan kebutuhan distribusi yang masif—seperti sektor makanan & minuman (F&B), FMCG, retail, dan distribusi lainnya.

Dengan kepemilikan aset yang strategis, baik dari sisi armada maupun infrastruktur pergudangan, dan diperkuat dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, B-LOG siap mengambil peran sebagai strategic partner dalam ekosistem supply chain nasional.

“Kami tidak hanya menjadi penyedia jasa, tetapi menghadirkan solusi logistik terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan B2B secara end-to-end,” imbuhnya.

Pada semester I/2025 B-LOG meraih pendapatan konsolidasi Rp626,47 miliar, naik 24% secara tahunan (year on year/ YoY). Laba bersih juga meningkat 37% YoY menjadi Rp71,08 miliar.

Wanny Wijaya menyampaikan dengan performa semester I/2025 yang bertumbuh, perseroan optimistis dapat menutup tahun ini dengan pendapatan sekitar Rp1,24 triliun dan laba bersih di atas Rp122 miliar.

“Strategi kami tetap konsisten, dengan fokus pada penguatan utilisasi aset, efisiensi biaya operasional, serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan berbasis kebutuhan pelanggan,” ujarnya.

POTENSI DIVIDEN

Sebagai perusahaan publik yang baru saja tercatat di BEI, sambung Wanny, BLOG memahami pentingnya memberikan imbal hasil yang wajar bagi investor, sambil tetap menjaga ruang manuver untuk pertumbuhan.

Perseroan akan menjalankan kebijakan dividen dengan alokasi maksimal 50% dari laba bersih tahun berjalan, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, rencana ekspansi, serta kebutuhan modal kerja.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan strategis, termasuk kebijakan dividen, selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang sehat,” paparnya.

Sebagai informasi, PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) resmi listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas 563,24 juta saham pada Kamis (10/7).

Perusahaan logistik terintegrasi yang terafiliasi dengan konglomerat Djoko Susanto itu mematok harga initial public offering (IPO) Rp250 per saham sehingga meraup dana segar Rp140,81 miliar.