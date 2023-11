Selamat Sempurna (SMSM) Buka-bukaan Rencana Merger dan Akuisisi Tahun Depan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten komponen otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) buka-bukaan soal rencana merger dan akuisisi yang akan dilakukan oleh perseroan pada tahun 2024 mendatang.

Chief Financial Officer SMSM Ang Andri Pribadi mengatakan, rencana merger dan akuisisi itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan perseroan, namun SMSM akan sangat selektif dan hanya memilih perusahaan yang sejalan dengan fokus bisnis SMSM untuk diakuisisi.

"Jadi untuk tahun depan, ya tentu kami juga berencana untuk melakukan merger dan akuisisi, walaupun memang masih sangat awal dan kami akan sangat selektif. Jadi kami belum dapat menyampaikan ini," ujar Andri dalam paparan publik SMSM pada Kamis, (30/11/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait aksi korporasi yang direncanakan tahun depan itu tidak akan berpengaruh terhadap cash flow perseroan, lantaran saat ini SMSM memiliki posisi kas yang kuat.

Tak hanya itu, lanjutnya, perseroan juga mempunyai fasilitas plafon kredit di bank yang sampai saat ini belum terpakai sama sekali, sehingga tidak ada masalah mengenai pendanaan untuk menuntaskan aksi korporasi merger dan akusisi tahun depan.

"Untuk mengenai dana, tentu tidak masalah. Kami punya cash flow masih sangat baik, di mana kas dan setara kasnya masih sangat tinggi," ujar dia.

Jika mengacu laporan keuangan per kuartal III/2023, kas dan setara kas pada akhir periode SMSM tercatat naik 18,48% year-on-year (yoy) menjadi Rp1,06 triliun, dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp898,17 miliar.

Andri mengatakan, perseroan masih membuka opsi untuk mitra domestik maupun internasional. Namun, pihaknya masih belum dapat membeberkan mengenai waktu pelaksanaan aksi korporasi itu.

"Mengenai target eksekusi, belum bisa kami sampaikan karena dalam tahap proses di pipeline. Tapi mungkin tahun depan mudah-mudahan ada satu merger dan akuisisi yang baik," pungkasnya.

Ditinjau kinerja keuangannya, SMSM meraih laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp694,83 miliar hingga 30 September 2023, atau naik 8,72% secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp639,07 miliar.

Kenaikan laba perseroan didorong meningkatnya penjualan neto 3,13% yoy menjadi Rp3,76 triliun, dibandingkan kuartal III/2022 sebesar Rp3,64 triliun. Adapun, Selamat Sempurna memproduksi berbagai komponen otomotif meliputi filter Sakura, radiator ADR, hingga karoseri.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, pergerakan saham SMSM masih cenderung melemah dan bergerak di bawah MA200, investor disarankan mencermati area supportnya dan melihat dari MACD dan stochastic pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya.

"Rekomendasi wait and see untuk saham SMSM dengan level support di Rp1.775, dan level resisten di Rp1.885 per saham," ujar Herditya kepada Bisnis Kamis, (30/11/2023).

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, saham SMSM masih dalam tren melemah dengan potensi menuju Rp1.600-Rp1.650 selama penutupan mingguan masih di bawah garis MA5.

"Trend reversal baru terkonfirmasi apabila ada kenaikan di atas Rp1.995," ujar Ivan kepada Bisnis. Adapun pada perdagangan Kamis, (30/11/2023), saham SMSM ditutup menguat 8,99% ke level Rp2.000 per saham.

