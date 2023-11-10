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BUMI-ADRO Masuk Daftar Saham Favorit Asing, Lepas GOTO dan Bank Jumbo

Sejumlah saham batu bara seperti BUMI hingga ADRO masuk dalam daftar favorit investor asing hari ini.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Jumat, 10 November 2023 | 20:17
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Aktivitas pertambangan di Site Asamasam PT Arutmin Indonesia milik PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Selasa (24/10/2023). Sejumlah saham batu bara seperti BUMI hingga ADRO masuk dalam daftar favorit investor asing hari ini. Artha Adventy-Bisnis.
Aktivitas pertambangan di Site Asamasam PT Arutmin Indonesia milik PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Selasa (24/10/2023). Sejumlah saham batu bara seperti BUMI hingga ADRO masuk dalam daftar favorit investor asing hari ini. Artha Adventy-Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham batu bara seperti BUMI hingga ADRO masuk dalam daftar favorit investor asing hari ini. Di sisi lain, saham GOTO dan sejumlah bank jumbo cenderung dilepas.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,42% atau 28,97 poin menjadi 6.809,26 pada penutupan sesi II perdagangan hari ini, Kamis (10/11/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.801,91 sampai 6.843,95 sepanjang sesi.

Terdapat 184 saham menguat, 333 saham melemah, dan 227 saham dalam posisi stagnan.

Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.719 triliun. Di bawah ini adalah 5 saham yang masuk dalam daftar net foreign buy (NFB) dan 5 saham net foreign sell (NFS).

PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menempati posisi pertama dalam daftar net foreign buy. NFB saham AMMN mencapai Rp97 miliar. Saham AMMN menguat 2,63% ke harga Rp6.825.

Posisi kedua diisi oleh PT United Tractors Tbk. (UNTR) dengan NFB sebesar Rp23,7 miliar. Saham UNTR menguat 0,98% ke harga Rp23.100.

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Posisi ketiga dipegang oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dengan NFB sebesar Rp23,7 miliar. Adapun saham ADRO meningkat 1,22% ke harga Rp2.480.

Posisi keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan NFB mencapai Rp11,3 miliar. Saham TLKM naik 0,57% ke harga Rp3.550.

Saham yang menduduki posisi kelima adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) dengan NFB sebesar Rp8,4 miliar. Saham BUMI menguat 0,94% ke harga Rp107.

Sementara itu, pada daftar NFS, posisi pertama dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan NFS sebesar Rp245,2 miliar. Saham BBRI ambles 2,40% ke harga Rp5.075.

Posisi kedua ditempati oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan NFS sebesar Rp185,4 miliar. Saham BBCA turun 1,94% ke harga Rp8.825.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menempati posisi ketiga dengan NFS sebesar Rp68,1 miliar. Saham GOTO naik 1,33% ke harga Rp76.

Posisi keempat diisi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan NFS sebesar Rp30,1 miliar. Adapun saham BBNI berada dalam posisi stagnan di harga Rp4.860.

Posisi kelima ditempati oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan NFS sebesar Rp27,5 miliar. Saham BMRI melemah 1,70% ke harga Rp5.575. (Daffa Naufal Ramadhan)

5 Saham yang Masuk dalam Daftar Net Foreign Buy (NFB):

  1. AMMN (Rp97 miliar)
  2. UNTR (Rp23,7 miliar)
  3. ADRO (Rp23,7 miliar)
  4. TLKM (Rp11,3 miliar)
  5. BUMI (Rp8,4 miliar)

5 Saham yang Masuk dalam Daftar Net Foreign Sell (NFS):

  1. BBRI (Rp245,2 miliar)
  2. BBCA (Rp185,4 miliar)
  3. GOTO (Rp68,1 miliar)
  4. BBNI (Rp30,1 miliar)
  5. BMRI (Rp27,5 miliar)

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Penulis : Redaksi
Editor : Hafiyyan

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