IHSG Dibuka Fluktuatif, Saham Konglomerat BRPT hingga AVIA Kompak Mantul

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung fluktuatif pada awal perdagangan, Selasa (7/11/2023). Saham-saham emiten terafiliasi konglomerat seperti META, BRPT dan AVIA berhasil melejit pagi ini.

Berdasarkan data RTI, Selasa (7/1/2023) pada 09.01 WIB, IHSG sempat menguat tipis 0,01% ke level 6.879,52. Namun IHSG langsung balik arah ke zona merah dengan melemah 0,26% atau 18,06 poin ke 6.860,77 pada 09.13 WIB.

Sebanyak 202 saham menguat, 190 saham melemah, dan 227 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa parkir di Rp10.697,07 triliun.

Saham PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) milik Grup Salim terpantau menguat 0,84% ke posisi Rp240, saham emiten Hermanto Tanoko PT Avia Avian Tbk. (AVIA) juga naik 0,98% ke Rp515, sedangkan saham PT Mahaka Radio Tbk. (MARI) milik Erick Thohir melejit 5,13% ke Rp82.

Tak ketinggalan, saham emiten teknologi yang dipimpin Patrick Walujo, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melesat 1,32% ke Rp77 pada 09.18 WIB. Saham emiten Prajogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga naik 2,79%.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG hari ini berpotensi melanjutkan rebound setelah data unemployment US naik di atas proyeksi.

"Level support IHSG hari ini akan berada di 6.830-6.850 dan level resistensi IHSG berada di 6.900-6.950," kata dia dalam riset harian, Selasa (7/11/2023).

Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat sebesar 0,10%, begitu juga dengan S&P 500 yang naik sebesar 0,18%, sementara indeks Nasdaq menguat sebesar 0,30% pada akhir perdagangan Senin(6/11/2023) waktu setempat.

Saham Nvidia naik didorong oleh optimisme dari Bank of America menjelang laporan keuangannya, begitu juga dengan saham dating apps Bumble yang mencatat penguatan setelah mengumumkan CEO-nya akan mengundurkan diri pada bulan Januari. Malam ini AS akan mengumumkan neraca perdagangan (balance of trade) September 2023 yang diperkirakan defisit US$59,9 miliar.

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk Selasa (7/112023):

1. MYOR: Spec Buy

Support di 2600, cutloss jika break di bawah 2560.

Jika tidak break di bawah 2600, potensi naik ke 2670-2720 short term.

2. AMMN: Buy if Break 6900

Resistance di 7150-7250 short term.

Support di 6600, cutloss jika break di bawah 6500.

3. UNTR: Spec Buy

Support di 23500, cutloss jika break di bawah 23400.

Jika tidak break di bawah 23500, potensi naik ke 24100-24400 short term.

4. BREN: Buy if Break 4300

Resistance di 4500-4640.

Support di 4150, cutloss jika break di bawah 4070.

5. MAPI: Buy on Weakness

Support di 1650, cutloss jika break di bawah 1600.

Jika tidak break di bawah 1600, potensi naik ke 1720-1770 short term.

6. DRMA: Buy on Weakness

Support di 1420, cutloss jika break di bawah 1370.

Jika tidak break di bawah 1370, potensi naik ke 1530-1630 short term.

_________________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News