Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah, Saham Afiliasi Boy Thohir BFIN & ADRO Berguguran

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah dengan melemah 1,64% ke level 572,06 pada perdagangan Senin (23/10/2023). Indeks Bisnis-27 ditutup melemah bersama dengan penurunan IHSG.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 7,4 poin. Indeks bergerak di kisaran 571,80 hingga 581,59.

Dari 27 konstituen, terdapat 4 saham yang ditutup di zona hijau, 2 saham stagnan, dan 21 saham lainnya ditutup di zona merah.

Saham emiten terafiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir PT BFI Finance Tbk. (BFIN) menjadi juru kunci Indeks Bisnis-27 dengan melemah 6,88% sepanjang perdagangan hari ini. Saham emiten milik kakak Menteri BUMN Erick Thohir ini ditutup pada level Rp1.015 per saham.

Menyusul pelemahan BFIN adalah saham emiten jalan tol JSMR yang turun 5,61% ke level Rp4.210 dan saham lainnya milik Boy Thohir, ADRO yang turun 5% ke level Rp2.660 per saham. Begitu pula saham INKP turun 4,87% ke level Rp9.775 per saham dan saham MDKA turun 4,42% ke level Rp2.380 per saham.

Sementara itu, saham emiten menara TBIG menjadi saham yang naik paling tinggi di Indeks Bisnis-27. Saham TBIG melesat 4,51% ke level Rp1.970 per saham.

Penguatan ini disusul oleh saham MAPI, MTEL, dan BBNI yang masing-masing naik 0,79%, 0,78%, dan 0,40%. Sementara itu, dua saham yang bergerak stagnan hari ini adalah saham KLBF dan MIKA.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,57% ke level 6.741. IHSG melemah 107,2 poin sepanjang hari ini.

Tercatat sebanyak 148 saham mengalami penguatan, 430 saham melemah, dan 175 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG turun menjadi Rp10.476 triliun.

