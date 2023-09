Harga Emas Hari Ini, 7 September 2023, Terimpit Pamor Dolar AS

Harga emas global hari ini diprediksi melemah, melanjutkan penurunan tiga hari beruntun di tengah penguatan dolar AS.

Smallest Font Largest Font

Live Timeline 10:29 WIB 09:14 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global hari ini berpeluang melanjutkan pelemahan setelah perilisan data terbaru ekonomi Amerika Serikat (AS).

Tim analis Monex Investindo Futures menjelaskan rilis data AS pada Rabu membuat harga emas turun tiga hari beruntun. Harga emas menutup perdagangan di level US$ 1.916,33 per troy ounce, atau melemah US$9,57 dibandingkan penutupan Selasa.

“Data dari Amerika Serikat menunjukkan purchasing managers’ index (PMI) sektor jasa periode Agustus sebesar 54,5 lebih tinggi dari bulan sebelumnya 52,7 sekaligus mematahkan forecast penurunan menjadi 52,4 di Trading Central sebesar,” tulis analis Monex dalam risetnya, Kamis (7/9/2023).

Rilis tersebut, lanjut Monex, menunjukkan perekonomian yang masih solid, apalagi sektor jasa berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap pertumbuhan ekonomi AS.

Adapun data terbaru PMI AS ditambah dengan tingginya harga minyak yang berisiko memicu inflasi, menghidupkan kembali ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS The Fed pada November 2023, yang membuat dolar kembali perkasa.

Sementara di dalam negeri, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp1.096.000 pada hari ini atau turun Rp6.000 dari harga sebelumnya. Kemudian, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp1.043.000 atau turun Rp2.000 dari harga kemarin.

Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi sell komoditas emas pada hari ini:

Entry Price: US$1.917,50 - US$1.918,50

Level Support 1: US$1.917,00

Level Support 2: US$1.915,00

Level Resistance 1: US$1.919,00

Level Resistance 2: US$1.921,00





Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.