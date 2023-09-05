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BBNI hingga KLBF Masuk Daftar Saham Favorit Asing, BRPT hingga GOTO Dilego

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) masuk dalam jajaran saham yang paling banyak dibeli investor asing hari ini.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Selasa, 5 September 2023 | 19:13
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Pegawai beraktivitas di dekat layar yang menampilkan data saham di PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (26/7/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai beraktivitas di dekat layar yang menampilkan data saham di PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (26/7/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,07 persen atau 5,04 poin menjadi 6.991,70 pada penutupan sesi II perdagangan saham hari ini, Selasa (5/9/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.972,62 sampai 7.014,48 sepanjang sesi.

Terdapat 236 saham menguat, 286 saham melemah, dan 232 saham dalam posisi stagnan. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.336 triliun. Di bawah ini adalah 5 saham yang masuk dalam daftar Net Foreign Buy (NFB) dan 5 saham Net Foreign Sell (NFS) hari ini.

Posisi pertama dalam daftar NFB dipegang oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan NFB sebesar Rp123,5 miliar. Saham BBNI naik 1,85 persen ke harga Rp9.625.

Pada posisi kedua ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan NFB sebesar Rp96,4 miliar. Saham BBRI terpantau dalam posisi stagnan di harga Rp5.625.

PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) menempati posisi ketiga dengan NFB sebesar Rp50,3 miliar. Saham BRMS naik 4,85 persen ke harga Rp216.

Posisi keempat diisi oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dengan NFB sebesar Rp44,7 miliar. Adapun saham SMGR menguat 2,95 persen ke harga Rp6.975.

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Posisi kelima ditempati oleh PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) dengan NFB sebesar Rp18,7 miliar. Saham KLBF melemah 0,84 persen ke harga Rp1.770.

Sementara itu, pada daftar NFS, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menempati posisi pertama. NFS saham BRPT mencapai Rp43,3 miliar. Saham BRPT melemah 1,29 persen ke harga Rp1.145.

Posisi kedua diisi oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan NFS sebesar Rp24,5 miliar. Saham TLKM meningkat 0,27 persen ke harga Rp3.740.

Posisi ketiga dipegang oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan NFS sebesar Rp23,4 miliar. Saham GOTO melemah 3,23 persen ke harga Rp90.

Posisi keempat ditempati oleh PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dengan NFS sebesar Rp20 miliar. Adapun saham INCO naik 0,42 persen ke harga Rp6.000.

Saham yang menduduki posisi kelima adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) dengan NFS sebesar Rp14,6 miliar. Saham MDKA menguat 0,88 persen ke harga Rp3.440. (Daffa Naufal Ramadhan)

5 Saham yang Masuk dalam Daftar Net Foreign Buy (NFB):
1. BBNI (Rp123,5 miliar)
2. BBRI (Rp96,4 miliar)
3. BRMS (Rp50,3 miliar)
4. SMGR (Rp44,7 miliar)
5. KLBF (Rp18,7 miliar)

5 Saham yang Masuk dalam Daftar Net Foreign Sell (NFS):
1. BRPT (Rp43,3 miliar)
2. TLKM (Rp24,5 miliar)
3. GOTO (Rp23,4 miliar)
4. INCO (Rp20 miliar)
5. MDKA (Rp14,6 miliar)

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Penulis : Redaksi
Editor : Wibi Pangestu Pratama

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