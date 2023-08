Harga Minyak Dunia Mendidih Imbas Jebloknya Dolar AS

Harga minyak dunia naik lebih dari satu dolar per barel pada penutupan perdagangan Selasa (29/8/2023), dipicu melemahnya dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia naik lebih dari satu dolar per barel pada penutupan perdagangan Selasa (29/8/2023), dipicu melemahnya dolar AS, sementara investor memperdebatkan dampak potensial terhadap pasokan dan permintaan energi dari Badai Idalia yang akan melanda Florida minggu ini.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober naik 1,07 dolar AS atau 1,3 persen, menjadi menetap pada 85,49 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober menguat 1,06 dolar AS atau 1,3 persen, menjadi ditutup pada 81,86 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Indeks dolar AS turun pada Selasa (29/8/2023) setelah data menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan AS, yang merupakan ukuran permintaan tenaga kerja, turun pada Juli. Lemahnya pasar tenaga kerja dapat mendorong Federal Reserve untuk memperlambat kenaikan suku bunga, kata para ahli, dikutip dari Reuters.

Pelemahan greenback membuat harga minyak dalam mata uang dolar lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain, sehingga meningkatkan permintaan.

Harga minyak sedikit menambah kenaikan pada Selasa (29/8/2023) dalam volume rendah dalam perdagangan pasca-penyelesaian setelah data industri menunjukkan penurunan besar dalam persediaan minyak mentah minggu lalu, menunjukkan permintaan yang kuat.

Stok minyak mentah AS turun sekitar 11,5 juta barel dalam pekan yang berakhir 25 Agustus, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute (API) pada Selasa (29/8/2023). Para analis yang disurvei oleh Reuters sebelum data tersebut memperkirakan penurunan rata-rata sebesar 3,3 juta barel.

Data stok minyak mentah resmi dari Badan Informasi Energi AS akan dirilis pada Rabu pukul 14.30 GMT.

Sementara itu, Badai Idalia diperkirakan mencapai kekuatan Kategori 3 – diklasifikasikan sebagai badai besar, dengan kecepatan angin maksimum setidaknya 111 mph (179 kpj) – sebelum menghantam Pantai Teluk Florida pada Rabu dini hari, menurut Pusat Badai Nasional (NHC) yang berbasis di Miami.

Badai tersebut kemungkinan akan berdampak pada sistem distribusi bahan bakar dan mempengaruhi konsumsi bahan bakar di wilayah yang terkena dampak tepat menjelang hari libur federal Hari Buruh pada 4 September, kata analis Mizuho, Robert Yawger.

Sistem cuaca ini diperkirakan tidak akan berdampak pada platform produksi minyak utama di Teluk Meksiko, AS. Perusahaan minyak Chevron Corp mengevakuasi beberapa staf dari wilayah tersebut, namun produksi tetap berlanjut di fasilitas minyak dan gas Teluk Meksiko yang dioperasikan oleh Chevron.

Meskipun Idalia mungkin tidak menimbulkan risiko pasokan yang besar, hal ini menunjukkan peningkatan risiko potensi pemadaman listrik di masa depan di Teluk Meksiko yang diperkirakan akan menjadi musim badai yang sibuk, kata Yawger.

Menambah kekhawatiran pasokan, jumlah rig minyak AS, yang merupakan indikator awal produksi di masa depan, menurun pada Agustus selama sembilan bulan berturut-turut, perusahaan jasa energi Baker Hughes melaporkan pada Jumat (25/8/2023).

"Bahkan dengan potensi kehancuran permintaan (akibat badai Idalia), tekanan pasokan minyak mentah menjadi semakin nyata," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn sebagaimana dikutip Antara.

