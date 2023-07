Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, 17 Juli 2023, Sentimen Jokowi Reshuffle Kabinet

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah hari ini diprediksi akan terpengaruh oleh rilis data neraca perdagangan untuk Juni 2023 dan pengumumamn perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede rupiah diperdagangkan menguat terhadap dolar AS pada Jumat (14/7/2023) lalu dipengaruhi oleh rilis harga produsen AS yang tercatat lebih rendah dari perkiraan.

Pada Jumat lalu, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan peraturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Eksportir sumber daya alam harus menahan DHE-nya, sebesar 30 persen dari total transaksi, minimal 3 bulan di Indonesia. Rupiah ditutup menguat tipis 0,07 persen menjadi Rp14.958 per dolar AS.

"Hari ini Badan Pusat Statistik akan merilis data neraca perdagangan. Neraca dagang bulan Juni diperkirakan surplus US$1,18 miliar dengan laju ekspor diperkirakan -20,52 persen yoy dan laju impor diperkirakan -6,69 persen yoy," kata Josua kepada Bisnis, Senin (17/7/2023).

Surplus neraca perdagangan bulan Juni, lanjutnya, yang meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh penurunan impor secara bulanan yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor secara bulanan. Laju ekspor bulanan diperkirakan melambat mempertimbangkan beberapa faktor antara lain penurunan harga komoditas ekspor seperti CPO (-12,5 persen mtm) dan batubara (-13,1 persen mtm).

Selain penurunan harga komoditas ekspor, menurut Josua, volume ekspor pun diperkirakan melambat terindikasi dari penurunan aktivitas manufaktur dari mitra dagang utama Indonesia seperti Eropa, AS, Tiongkok, Jepang, India dan Korea. Sementara itu, disisi impor, laju impor bulanan diperkirakan akan mengalami normalisasi setelah bulan Mei meningkat tajam akibat dampak musiman pada bulan April.

Dari sesi perdagangan AS Jumat lalu, dolar AS diperdagangkan menguat terhadap mayoritas mata uang global pada Jumat lalu karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Ekspektasi Inflasi 1 tahun naik menjadi 3,4 persen dari sebelumnya 3,3 persen, lebih tinggi dari ekspektasi 3,1 persen.

Di sisi lain, salah satu indikator kepercayaan konsumen, Univ of Michigan Sentiment melonjak menjadi 72,6 dari sebelumnya 64,4. Keyakinan konsumen yang lebih kuat dan ekspektasi inflasi mendorong ekspektasi inflasi AS yang lebih tinggi. Dengan demikian, hal ini mendukung dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi.

"Pada Jumat, Indeks dolar AS ditutup lebih tinggi sebesar 0,14 persen menjadi 99,91, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS naik 7 bps menjadi 3,83 persen. Meskipun demikian, sepanjang pekan lalu, Dolar AS tercatat melemah 2,31 persem didorong oleh rilis data inflasi konsumen dan produsen AS tercatat lebih lambat dari perkiraan," kata Josua.

Dengan berbagai perkembangan domestik dan global tersebut, nilai tukar rupiah hari ini diperkirakan akan berada di kisaran Rp14.900-Rp15.025 per dolar AS.

Sementara itu, Presiden Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kabinet hari ini, pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024.

