Emiten Kongsi Aguan-Salim (PANI) Fokus Garap Bisnis Properti, Intip Portofolionya

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kongsi Sugianto Kusuma Alias Aguan dengan grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) akan fokus untuk pengembangan properti. Lantas apa saja portofolio dari emiten kongsi dua konglomerat tersebut?

Berdasarkan materi paparan publik, PANI memiliki sejumlah aset sebagai kelanjutan dari pengembangan PIK, PIK 2, dan ekstensi PIK 2. Rencananya lokasi pegembangan tersebut akan diteruskan sebagai kota mandiri dengan sejumlah fasilitas.

Adapun cadangan lahan PANI yang terletak di sekitar PIK 2 dan ekstensi PIK 2 mencapai 743 hektare dengan nilai mencapai Rp10 triliun per 31 Maret 2023. Lahan tersebut dikelola oleh 5 anak usaha PANI yang fokus pada pengembangan real estat.

Diantaranya adalah PT Bangun Kosambi Sukses, PT Cahaya Kencana Indah, PT Mega Andalan Sukses, PT Cahaya Gemilang Indah, PT Mega Andalan Sukses, PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang, dan PT Fin Ceterindo Satu.

Beberapa proyek rumah hunian yang dikelola PANI adalah Permata Hijau Residences, Manhattan Residences, dan Rumah Millennial yang terletak di PIK 2.

Permata Hijau Residence memiliki sekitar 196 unit rumah dengan rentang harga Rp7,5 miliar sampai Rp11 miliar per unit. Lalu, Manhattan Residences memiliki sekitar 196 unit dengan rentang harga Rp7,5 miliar sampai Rp11 miliar per unit.

Kemudian Rumah Millenial memiliki sekitar 1.980 unit dengan harga berkisar Rp1,5 miliar sampai Rp4,2 miliar per unit.

Sementara untuk portofolio rumah toko (ruko), PANI memiliki RUKO Millenial dengan sekitar 70 unit yang dipatok mulai dari Rp3 miliar per unit. Berikutnya adalah Pasadena Walk Shop-Office dengan 217 unit yang harganya dimulai dari Rp3,1 miliar sampai Rp4,2 miliar per unit.

Selain itu, PANI juga memiliki portofolio rukan bernama The Bund, dan business park berama Bizpark PIK 2. The Bund memiliki 217 unit dengan rentang harga Rp3,1 miliar sampai Rp4,2 miliar per unit, sedangkan Bizpark PIK 2 memiliki 525 unit dengan harga mulai dari Rp3,1 miliar sampai Rp9,2 miliar per unit.

Sebelumnya, Direktur PANI Yohanes Edmond Budiman mengatakan pihaknya menyediakan dana anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp367 miliar.

Dana tersebut telah terserap sebanyak Rp2,4 miliar per kuartal I/2023. Namun, dia tidak merinci peruntukan dari dana yang telah digelontorkan tersebut.

Dirinya menilai dari dana yang telah diserap tersebut, maka PANI masih memiliki kapasitas besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur maupun akuisisi lahan pada 2023.

“Masih besar kapasitas kami untuk melakukan pembangunan infrastruktur maupun akuisisi lahan dan tentunya rencana jangka panjang untuk membangun basis recurring income dan non recurring income,” ujar Edmond dalam paparan publik, dikutip Selasa (20/6/2023).

