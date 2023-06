Top Gainers Sepekan: Saham FMII, UANG hingga EMTK Cuan Besar

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 0,07 persen level 6.698,54 selama sepekan periode 12 Juni-16 Juni 2023. Sejumlah saham seperti FMII, hingga EMTK terpantau mengalami peningkatan harga signifikan sehingga masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Fotune Mate Indonesia Tbk. (FMII) yang harga sahamnya melesat 54,08 persen dalam sepekan. Harga saham FMII ditutup di level Rp755 per saham dari sebelumnya Rp490 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. (INPS) yang naik 51,47 persen ke harga Rp206 per saham. Kemudian PT Mitra Pack Tbk. (PTMP) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 46,58 persen sehingga berada di harga Rp107 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) dan PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA). Harga saham CAKK melesat 35,85 persen sehingga menjadi Rp216 per saham dan saham IDEA meningkat 29,03 persen sehingga parkir di Rp120 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA). Saham BNBA meningkat 26,61 persen selama sepekan, dari harga Rp620 per saham menjadi Rp785 per saham.

Saham PT Pakuan Tbk. (UANG) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham UANG melesat 25,81 persen menjadi Rp390 per saham dari Rp310 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup KAYU yang naik 23,89 persen ke harga Rp140 per saham. Selanjutnya EMTK melesat 23,20 persen menjadi Rp770 per saham, dan BSML naik 22,15 persen ke harga Rp182 per saham.

Sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT BEI Yulianto Aji Sadono mengatakan selama sepekan, terjadi peningkatan pada frekuensi transaksi harian Bursa sebesar 1,58 persen menjadi 1.332.322 transaksi dari 1.311.607 transaksi pada pekan sebelumnya.

Kemudian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen pada level 6.698,547 dari level 6.694,024 pada pekan sebelumnya, meskipun pada Jumat ditutup melemah 0,23 persen atau 15,24 poin ke level 6.698,54.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami penurunan sebesar 12,23 persen menjadi sebesar Rp9,970 triliun dari Rp11,359 triliun pada penutupan pekan lalu. Kemudian, rata-rata volume transaksi Bursa selama sepekan mengalami penurunan sebesar 9,17 persen menjadi 18,733 miliar saham dari 20,624 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News