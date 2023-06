Ternyata 10 Saham Ini Diborong Asing sebelum Euforia The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,29 sehingga parkir di 6.699,71 pada perdagangan Rabu (14/6/2023). Sejumlah saham big cap seperti BBRI hingga ICBP diakumulasi investor asing pada perdagangan kemarin.

Sebanyak 253 saham parkir di zona hijau, 279 saham melemah, dan 206 saham lainnya stagnan pada perdagangan kemarin.

Indeks sektoral terpantau ditutup bervariasi dengan koreksi terdalam dialami sektor kesehatan sebesar 1,23 persen. Kemudian disusul sektor teknologi sebesar 1,05 persen dan finansial turun 0,34 persen.

Sementara itu, sejumlah sektor yang menguat adalah energi dengan kenaikan 0,78 persen, industri dasar menguat 1,28 persen dan industri naik 0,98 persen.

Investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) Rp702,83 miliar pada perdagangan kemarin. Alhasil nilai beli bersih asing (net buy) menjadi Rp18,89 triliun sepanjang tahun berjalan ini (year-to-date).

Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan menahan suku bunga acuan dalam rentang 5 - 5,25 persen. Kebijakan The Fed ini diambil dalam Rapat Komite Pasar Terbuka (FOMC) pada Kamis (15/6/2023) dini hari waktu Indonesia.

Pada pertemuan bulan lalu, The Fed telah mengerek bunga acuan seperempat poin. Kenaikan kala itu menjadi kenaikan kesepuluh kalinya berturut-turut sejak Maret 2022.

Analis Senior Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola IHSG masih menunjukkan tekanan terbatas. Minimnya sentimen dalam negeri yang terjadi masih menjadi tantangan tersendiri bagi emiten yang berada dalam pasar modal, sehingga belum terlihat adanya pemicu yang dapat mendorong kenaikan IHSG dalam beberapa waktu mendatang

“Pergerakan IHSG hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian neraca perdagangan yang disinyalir masih berada dalam kondisi stabil, sehingga momentum tekanan masih dapat terus dimanfaatkan oleh investor baik jangka pendek, menengah maupun panjang,” jelasnya dalam riset, Kamis (15/6/2023).

Berikut 10 saham yang paling diborong investor asing pada 14 Juni 2023:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI): Net foreign buy Rp64 miliar PT Astra International Tbk. (ASII): Net foreign buy Rp63 miliar PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA): Net foreign buy Rp24,5 miliar PT Indak Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP): Net foreign buy Rp18,9 miliar PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF): Net foreign buy Rp17,7 miliar PT Indofood CBP Suksesk Makmur Tbk. (ICBP): Net foreign buy Rp17,7 mililiar PT Medco Energi International Tbk. (MEDC): Net foreign buy Rp16,8 miliar PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO): Net foreign buy Rp15,3 miliar PT Bumi Resources Tbk. (BUMI): Net foreign buy Rp8,6 miliar PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN): Net foreign buy Rp7,9 miliar

