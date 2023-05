Indeks Bisnis-27 Ditutup Loyo, Saham MIKA, AMRT dan INKP Malah Ngegas

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 terkoreksi 0,96 persen ke posisi 580,67 pada penutupan perdagangan Jumat, (12/5/2023). Saham MIKA, AMRT, dan INKP justru mengalami kenaikan di tengah melemahnya indeks.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona merah dengan rentang 580,27 hingga 586,32. Hanya ada 4 saham yang menguat, 2 saham stagnan, dan 21 saham melemah.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) justru meraup cuan saat indeks terkoreksi, dengan kenaikan 4,03 persen ke posisi Rp2.580 per saham. Disusul PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang naik 2,08 persen ke posisi Rp2.940 per saham.

Selanjutnya, PT Indah Kiat Pulp & Paper yang menguat 0,69 persen ke posisi Rp7.250 per saham. Diikuti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang naik 0,43 persen ke level Rp5.900 per saham.

Sementara itu, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terpantau stagnan hingga penutupan perdagangan hari ini.

Sedangkan saham yang parkir di zona merah adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang terkoreksi paling dalam 4,49 persen ke posisi Rp3.190 per saham. Disusul PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) yang melemah 2,90 per saham ke posisi Rp2.010 per saham.

PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) juga terkoreksi 2,90 persen ke posisi Rp6.700 per saham. Menyusul PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang melemah 2,69 persen ke posisi Rp3.980 per saham.

Kemudian PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga terpantau melemah 1,96 persen ke posisi Rp2.000 per saham, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang juga melemah 1,96 persen ke level Rp5.000 per saham.

Beberapa saham yang parkir di zona merah lainnya yakni BBNI, ITMG, BFIN, ADRO, AKRA, KLBF, ICBP, MTEL, UNVR, ASII, MAPI, JSMR, BBCA, INTP, dan UNTR.

Sejalan dengan pelemahan Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup melemah ke posisi 6.707,76 pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (12/5/2023). Saham anyar SMIL memimpin jajaran top gainers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup di zona merah dengan turun 0,71 persen ke posisi 6.707,76. Sepanjang perdagangan indeks komposit bergerak di rentang 6.755,93 hingga 6.704,56. Sebanyak 234 saham menguat, 292 saham melemah dan 205 saham jalan di tempat.

