IHSG Ditutup Merah, Saham Anyar SMIL Justru Betah Hijau di Posisi ARA

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke posisi 6.707,76 pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (12/5/2023). Saham anyar SMIL memimpin jajaran top gainers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup di zona merah dengan turun 0,71 persen ke posisi 6.707,76. Sepanjang perdagangan indeks komposit bergerak di rentang 6.755,93 hingga 6.704,56. Sebanyak 234 saham menguat, 292 saham melemah dan 205 saham jalan di tempat.

Sementara itu, hingga pukul 16.00 WIB sebanyak 24,12 miliar saham diperdagangkan dengan total nilai mencapai Rp9,09 triliun dalam 1,27 juta kali transaksi, kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp9.552,26 triliun.

Indeks sektor transport bergerak hijau dan naik 0,33 persen, sektor kesehatan menguat 0,22 persen, sektor finansial menguat 0,17 persen, industrial menguat 0,18 persen, sektor siklikal naik 0,12 persen, sektor properti hijau dan naik 0,53 persen dan sektor konsumer non-siklikal menguat 0,10 persen.

Sementara itu sektor infrastruktur, energi, basic materials dan teknologi melemah masing-masing 0,78 persen, 0,74 persen, 1,62 persen dan 0,75 persen.

Adapun saham anyar PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL) betah berada di posisi atas top gainers dengan naik sebesar 35 persen ke posisi Rp135 per saham. Jajaran top gainers juga diisi oleh saham-saham baru IPO seperti RAAM dan WINE yang masing-masing menguat sebesar 24,78 persen dan 24,77 persen.

Saham lain yang menguat yaitu KIOS, AMAR, IMAS, dan SMKL yang masing-masing menguat sebesar 15,07 persen, 13,29 persen, 10,73 persen dan 9,02 persen.

Sementara itu top losers diisi oleh saham PT Isra Presisi Indonesia Tbk. (ISAP) yang anjlok hingga 8,57 persen ke posisi Rp32 per saham. Kemudian saham PT Saptausaha Gemilangindah Tbk. (SAGE) melemah 6,91 persen ke posisi Rp175 per saham, disusul oleh saham emiten Manoj Punjabi PT MD Pictures Tbk. (FILM) yang melemah 6,86 persen ke posisi Rp1.425 per saham.

Kemudian saham yang melemah dan masuk jajaran top losers adalah AMAN, SMDM dan NCKL.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News