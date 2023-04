Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 27 April 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi akan kembali rebound dan bergerak di kisaran 6.825 hingga 7.000 pada perdagangan hari ini, Kamis (27/3/2023).

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi menyebutkan IHSG terlihat kembali melakukan rebound dan breakout resistance garis MA(50,100) dengan Higher High (HH) level namun volume rendah untuk menguji resistance garis MA200.

“Meski berpeluang untuk melakukan koreksi teknikal [pullback], namun selama bertahan di atas garis MA20 maka berpeluang untuk kembali rebound dan breakout resistance garis MA200,” katanya dalam riset harian, Kamis (27/4/2023).

Pada perdagangan hari ini, range pergerakan IHSG diprediksi berada di kisaran 6.825 hingga 7.000. Sementara itu saham yang menjadi pilihan RHB Sekuritas ialah ADRO dengan area beli di sekitar 3.050, target jual di 3.260 hingga 3.520, dan cut loss di 2.860.

Saham KLBF dengan area beli di sekitar 2.060, target jual di 2.150 hingga 2.220, dan ut loss di 2.030. Kemudian, saham ITMG dengan area beli di sekitar 33.700, target jual di 35.375 hingga 38.025, dan cut loss di 32.250. Selanjutnya, saham MNCN dengan area beli di sekitar 585, target jual di 620 hingga 655, dan cut loss di 565.

Sementara itu, Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menyebutkan secara teknikal, terbentuknya dragonfly doji pada perdagangan kemarin mengindikasikan potensi IHSG uji uji resistance di 6.940 di Kamis (27/4/2023).

“Akan tetapi, pelaku pasar juga perlu mewaspadai potensi profit taking di tengah arahan negatif mayoritas indeks-indeks global pada penutupan Rabu (26/4/2023). Tetap waspadai potensi pullback untuk menutup gap ke kisaran 6.850-6.900,” katanya.

Pasar mengantisipasi hasil FOMC The Fed pada 3 Mei 2023. Kinerja keuangan kuartal I/2023 dari bank, terutama bank regional di AS diperkirakan mendorong The Fed untuk menjaga laju kenaikan suku bunga di 25 bps.

Hal ini di respon positif oleh pelaku pasar di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas saham rate-sensitive terindikasi overbought. Kondisi ini mendukung peringatan kami untuk mewaspadai potensi profit taking. Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2023 yang akan dirilis pada awal Mei 2023.

Phintraco Sekuritas juga merekomendasikan beberapa saham seperti ADRO, UNVR, ANTM, AMRT, BJTM, ERAA dan LSIP.