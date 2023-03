JKON dan JRPT Suntik PT Jakarta Tollroad Development Rp378,24 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jakarta Tollroad Development (JTD) mendapatkan suntikan dana dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON) dan PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) dengan total nilai mencapai Rp378,24 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Presiden Direktur JKON Umar Ganda mengatakan perseroan menyetorkan modal sebesar Rp128,13 miliar kepada JTD sebagai rangkaian kegiatan atas setoran modal yang telah dilaporkan pada keterbukaan informasi tanggal 30 Desember 2022.

“Transaksi ini merupakan satu rangkaian kegiatan atas transaksi yang sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi awal dengan memperoleh Fairness Opinion,” ujar Umar dalam keterbukaan informasi, Selasa (28/3/2023).

Adapun Umar mengatakan kejadian tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha JKON. Kepemilikan saham JKON mencapai 20,23 persen pada JTD.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama JRPT Yohannes Henky Wijaya mengatakan perseroan menyetorkan modal sebesar Rp250,11 miliar kepada JTD. Adapun kepemilikan JRPT mencapai 39,50 persen pada JTD.

Sama halnya dengan JKON, Yohannes mengatakan transaksi ini merupakan rangkaian kegiatan atas transaksi yang sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi awal dengan memperoleh Fairness Opinion.

“Kejadian dan informasi ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan,” ujar Yohannes dalam keterbukaan informasi, Selasa (28/3/2023).

Dengan demikian, JTD memperoleh suntikan dana senilai total Rp378,24 miliar dari JKON dan JRPT. Adapun JKON menyetorkan dana sebesar Rp128,13 miliar, sedangkan JRPT menyetorkan sebesar Rp250,11 miliar kepada JTD.

Saham JKON terpantau menguat 1,75 persen atau 2 poin ke level 116 hingga sesi I perdagangan hari ini. Saham bergerak pada rentang 114-117 sepanjang sesi I perdagangan.

Sebanyak 3,84 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp441,61 juta. Kapitalisasi pasar mencapai Rp1,89 triliun.

Price earning ratio (PER) JKON berada di posisi 13,45 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 0,69 kali.

Kemudian, saham JRPT terpantau stagnan pada level 490 hingga sesi I perdagangan hari ini. Saham JRPT bergerak pada rentang 486-490 sepanjang sesi I perdagangan.

Sebanyak 166.500 saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp81,53 juta. Kapitalisasi pasar mencapai Rp6,74 triliun.

PER saham JRPT berada di posisi 8,08 kali, sedangkan PBV berada di posisi 0,83 kali.

