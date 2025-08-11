PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

Bisnis.com, JAKARTA– Perusahaan milik Hashim mengakuisisi 45% saham PT Investasi Sukses Bersama (ISB) yang merupakan pemegang saham pengendali WIFI.

1. Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

Nama Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto kian lekat dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge. Sejak pada Januari 2025 PT Arsari Sentra Data, perusahaan milik Hashim mengakuisisi 45% saham PT Investasi Sukses Bersama (ISB) yang merupakan pemegang saham pengendali WIFI, nama Hashim selalu dikaitkan dengan emiten yang bergerak di sektor infrastruktur digital tersebut. Berita selengkapnya klik di sini

2. Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Beda nasib rapor semester I/2025 dua emiten semen PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) mencerminkan ramalan JP Morgan untuk keduanya dalam jangka pendek. Berita selengkapnya klik di sini

3. Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Suksesi dalam bisnis keluarga konglomerat menjadi proses krusial yang menentukan keberlanjutan usaha lintas generasi. Suksesi Grup Djarum menjadi salah satu contoh transisi kepemimpinan bisnis keluarga yang relatif mulus di Indonesia.Berita selengkapnya klik di sini



4. Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Prospek saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dipangkas analis setelah kinerja keuangan semester I/2025 melemah. Meski demikian, prospek pemulihan pada paruh kedua tahun ini tetap memantik minat sebagian investor. Berita selengkapnya klik di sini

5. Ada Peluang Pertumbuhan Laba Dobel Digit Tahun 2025-2027 di Saham SSIA

Konsensus analis memproyeksikan pertumbuhan laba bersih dobel digit secara tahunan pada 2025 hingga 2027 di saham PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA).Berdasarkan data Bloomberg, Senin (11/8/2025), konsensus analis memproyeksi kinerja emiten pengembangan kawasan industri, properti, jasa konstruksi, dan perhotelan itu. Dari sisi pendapatan, perusahaan diproyeksi mengumpulkan Rp6,47 triliun sepanjang tahun 2025 atau tumbuh 3,55% secara tahunan (year-on-year/YoY). Berita selengkapnya klik di sini