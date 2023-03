Emiten Wulan Guritno LUCY Bakal Right Issue, Siap Akuisisi 2 Perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten restoran terafiliasi Wulan Guritno PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY) berencana melakukan aksi right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD).

Emiten pengelola Lucy in the Sky ini akan menerbitkan maksimal 584,77 juta saham dengan nominal Rp10 per saham dan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Mei 2023.

Maka, rencana rights issue tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Merujuk prospektus yang diterbitkan LUCY, ketetapan jumlah saham yang ditawarkan, harga pelaksanaan, hingga jadwal right issue akan disahkan pada RUPSLB.

Sementara itu, hasil dana dari rights issue tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi dua perusahaan yaitu PT Graha Senopati Sentosa (GSS) dan PT Kreasi Sejahtera Bahagia (KSB).

Sebanyak Rp23 miliar dari dana rights issue akan digunakan untuk mengambil alih 54 persen saham GSS yang begerak di bidang penyediaan makanan dan minuman. Kemudian Rp11 miliar digunakan untuk mengakuisisi 51 persen saham KSB yang bergerak di bidang jasa kesenian, hiburan dan kreativitas.

"Sisanya akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha perseroan, baik secara organik maupun non-organik," tulis manajemen LUCY dalam prospektus, dikutip Minggu (26/3/2023).

Kedua transaksi tersebut akan dilakukan dengan PT Delta Wibawa Bersama dan PT Dimas Wibowo yang merupakan pemegang saham pengendali LUCY dengan jumlah kepemilikan 62,15 persen.

Manajemen juga menjelaskan bagi pemegang saham yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan rights issue akan mengalami dilusi maksimal sebesar 31,51 persen dari porsi kepemilikannya.

“Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD, yaitu sejumlah sebanyak-banyaknya 584.775.000 saham, telah diterbitkan, maka pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 31,51 persen dari porsi kepemilikannya,” jelas manajemen.

Saat ini, komposisi pemilik saham LUCY adalah PT Delta Wibawa Bersama sebagai pengendali memiliki 48,25 persen, Dimas Wibowo sebesar 14,01 persen, Surya Andarurachman Putra sebesar 12,21 persen dan merupakan pengendali, sisanya sebanyak 25,53 persen tersebar di publik. Adapun, Sri Wulandari alias Wulan Guritno menjabat sebagai Komisaris Independen LUCY.

