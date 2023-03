Terpopuler Hari Ini: GOTO di Tengah Serbuan InDriver dan Maxim hingga Ramalan Harga Emas

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca setia Bisnis.com tertarik dengan berita keyakinan GOTO di tengah serbuan pemain ride hailing baru, seperti InDriver dan Maxim.

GOTO menyatakan tidak khawatir dengan persaingan saat ini karena memiliki fokus pasar yang berbeda.

Kemudian, prediksi harga emas menjelang keputusan suku bunga acuan The Fed juga banyak dicermati oleh para investor.

Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Diserbu InDriver dan Maxim, GOTO Masih Kokoh?

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengaku tidak khawatir dalam menghadapi persaingan dengan pendatang baru di bidang ride hailing seperti In Driver dan Maxim.

Direktur Utama GOTO Andre Soelistyo mengatakan kedua pendatang baru tersebut cenderung lebih fokus kepada konsumen lapisan bawah, jika dibandingkan dengan GOTO.

"Layanan mereka sangat berbeda, karena layanan mereka tidak lengkap. Contohnya customer service dan perlindungan customer bukan bagian dari layanan mereka," ujar Andre dalam earning calls GOTO, dikutip Rabu (22/3/2023).

2. Simak Ramalan Harga Emas Jelang Keputusan Suku Bunga The Fed

Harga emas global masih berada di zona hijau namun berisiko mengalami pelemahan setelah sejumlah data ekonomi Amerika Serikat (AS) dirilis lebih baik dari perkiraan.

Mengutip data Bloomberg, Rabu (22/3/2023) pukul 08.00, harga emas Comex terpantau naik 5,10 poin atau 0,26 persen di US$1.963,40 per troy ons.

Sementara itu, harga emas spot naik 3,44 poin atau 0,18 persen ke US$1.943,51 per troy ons. Monex Investindo Futures (MIFX) mencatat rilis data Existing Home Sales AS mencapai 4,58 juta unit, lebih tinggi dari estimasi 4,19 juta unit.

3. Softbank Lego Ratusan Juta Lembar Saham GOTO

Salah satu pemegang saham terbesar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) kembali mengurangi sebagian kepemilikannya.

Berdasarkan informasi di laman resmi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Rabu (22/3/2023), SVF GT SUBCO (SINGAPORE) PTE. LTD. yang merupakan salah satu pemegang saham GOTO terbesar melakukan penjualan sebagian kepemilikannya pada Senin (20/3/2023).

Secara terperinci, SVF GT SUBCO masih tercatat mengempit 102,88 miliar atau 8,69 persen saham GOTO per 17 Maret 2023.

4. Blue Bird (BIRD) Sempat Rugi Akibat Platform BlackBerry, Jadi Pelajaran

PT Blue Bird Tbk. (BIRD) mengaku sempat mengalami kerugian akibat sistem operasi BlackBerry yang ditinggalkan imbas munculnya iOS dan Android.

Wakil Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono mengatakan sejatinya perseroan sudah melakukan transformasi digital dengan memiliki aplikasi pada BlackBerry OS. Namun, seiring berjalannya waktu Blackberry ditinggalkan.

“Jadi itu juga sharing experience ya kalau punya produk in one platforms they might also fail and our services also collapse,” ujar Adrianto dalam OCBC NISP Business Forum 2023 dikutip Rabu (22/3/2023).

5. Emiten Sandiaga Uno (SRTG) Lepas Seluruh Saham di Primaya Hospital (PRAY)

Emiten milik Sandiaga Salahuddin Uno dan Edwin Soeryadjaya, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY). Adapun SRTG melepas total sejumlah 425,45 juta saham PRAY.

Direktur PRAY Leona Agustine Karnali mengatakan sebelum transaksi SRTG memiliki 425,44 juta saham PRAY dan sesudah transaksi SRTG tidak lagi memiliki saham di PRAY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News