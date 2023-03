Terpopuler Hari Ini: RUPS Astra (ASII) dan Efek BlackRock Obral Saham Bank Jago (ARTO)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pembaca Kanal Market Bisnis.com mencermati jadwal RUPS Astra (ASII) yang akan digelar pada 19 April 2023.

Para investor menunggu kepastian pembagian dividen dari RUPS tersebut. Apalagi, total dividen yang akan disebar berkisar Rp25,09 triliun.

Selain itu, para pelaku pasar modal juga memperhatikan efek obral besar-besaran yang dilakukan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, terhadap saham Bank Jago (ARTO).

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Astra (ASII) Gelar RUPS, Siap-Siap Putusan Dividen Rp25 Triliun

PT Astra International Tbk. (ASII) akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 19 April 2023. Investor tentunya menunggu kepastian pembagian dividen dari RUPS tersebut.

Astra mengumumkan akan menggelar RUPS pada 19 April 2023, berdasarkan suratnya ke Bursa Efek Indonesia. RUPS akan dilangsungkan pukul 11.00 WIB di Menara Astra, Jakarta.

Sebelumnya manajemen akan mengusulkan total dividen sebesar Rp640 per saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ASII pada April 2023.

2. Setelah BlackRock Menjauh dari Bank Jago (ARTO)

Obral besar-besaran yang dilakukan Grup BlackRock terhadap saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) akhirnya rampung di pengujung Februari lalu.

Kendati badai telah lewat, pengaruh aksi bongkar muatan oleh perusahaan manajemen aset terbesar di dunia itu terindikasi belum lenyap. Sebaliknya, setelah-diobral BlackRock, tekanan jual dari investor publik terindikasi masih kuat.

Hal ini tergambar dari kenaikan frekuensi beserta penurunan harga kesepakatan rata-rata pada transaksi saham ARTO di pasar reguler.

3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Dekati Rp15.500

Nilai tukar rupiah dan mata uang Asia lainnya diprediksi cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin (13/3/2023) di tengah menguatnya sentimen hawkish The Fed.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.430-Rp15.500 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,11 persen ke Rp15.450 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,13 persen ke 105,13.

4. IHSG Turun Tipis Sesi I, Saham GOTO dan BBCA Laris

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada sesi I perdagangan Senin (13/3/2023). Namun, saham BBCA dan GOTO masih mampu menguat.

IHSG berada di posisi 6.762,21 pada akhir sesi I, turun 0,05 persen atau 3,08 poin. Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 6.727,44-6.775,39.

Tercatat, 171 saham menguat, 354 saham melemah, dan 219 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau turun menjadi Rp9.405 triliun.

5. Panen Cuan Portofolio Emiten Boy Thohir

Emiten-emiten milik konglomerat Garibaldi ‘Boy’ Thohir memanen untung sepanjang 2022. Hingga saat ini, empat emiten Boy Thohir yang telah mengeluarkan rilis kinerja membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih.

Di sektor tambang batu bara, mesin penghasil laba Boy Thohir datang dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR). ADRO mencetak pendapatan yang melonjak hingga triple digit.

