Dihantam Dolar AS, Rupiah Melemah Dekati Rp15.500

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah ditutup di zona merah dan melanjutkan pelemahan ke Rp15.437 per dolar AS di tengah penguatan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Rabu (8/3/2023) pukul 15.05 WIB, rupiah ditutup melemah 0,46 persen atau 70,50 poin ke Rp15.437 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS perkasa, menguat 0,12 persen ke105,74.

Mayoritas mata uang di Asia juga melemah melawan greenback dengan penurunan paling dalam dialami won Korea Selatan yang melemah 1,66 persen, kemudian disusul ringgit Malaysia yang melemah 1,14 persen.

Baca Juga : Sabda Baru Jerome Powell Bikin Rupiah Terpukul ke Rp15.443

Selanjutnya, dolar Taiwan melemah 0,71 persen, peso Filipina turun 0,51 persen, dan yen Jepang melemah 0,28 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS mencapai level tertinggi tiga bulan terhadap sekeranjang mata uang pada Rabu, mengikuti lonjakan imbal hasil Treasury setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa suku bunga kemungkinan akan naik lebih dari ekspektasi pasar.

"Powell mengatakan dalam sebuah kesaksian di depan Kongres bahwa Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih dari ekspektasi pasar, menyusul ketahanan ekonomi AS baru-baru ini. Ini membuat pasar dengan cepat mulai memperkirakan peluang yang lebih besar untuk kenaikan 50 basis poin pada Maret, naik dari ekspektasi sebelumnya untuk kenaikan 25 bps," jelasnya dalam riset, Rabu (8/3/2023).

Imbal hasil Treasury AS juga melonjak dalam perdagangan semalam. Hal ini menyebabkan penurunan lebih lanjut pada kurva imbal hasil, dengan selisih antara imbal hasil dua tahun dan 10 tahun mendekati level terendah sejak Oktober.

Komentar Powell juga muncul setelah inflasi yang lebih kuat dari perkiraan dan data pasar tenaga kerja untuk Januari menunjukkan bahwa Fed kemungkinan perlu memperketat kebijakan lebih lanjut untuk memastikan tren penurunan inflasi yang berkelanjutan.

"Fokus minggu ini sebagian besar pada lebih banyak isyarat pada Fed dan pasar tenaga kerja, serta laporan Beige Book bank sentral tentang ekonomi yang akan dirilis pada hari Rabu. Data nonfarm payrolls untuk Februari akan dirilis pada Jumat, dengan tanda-tanda kekuatan ekonomi memberi Fed lebih banyak ruang kepala untuk terus menaikkan suku bunga," imbuhnya.

Kenaikan suku bunga memicu kekhawatiran akan perlambatan tajam ekonomi AS akhir tahun ini. Kurva hasil terbalik dianggap oleh pasar sebagai sinyal bahwa pedagang sedang memposisikan diri untuk potensi resesi.

Dari sisi internal, Bank Indonesia (BI) dalam Survei Konsumen melaporkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Februari 2023. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 yang terjaga dalam zona optimis pada level 122,4.

Meskipun IKK pada Februari 2023 sedikit menurun dibandingkan 123,0 pada bulan sebelumnya, namun tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2022 sebesar 113,1. Survei Konsumen BI pada Februari 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat.

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap kuat serta masih pada area optimis sebesar 132,5, meskipun sedikit lebih rendah dari 133,9 pada Januari 2023. IEK terutama ditopang oleh Indeks Ekspektasi Penghasilan yang meningkat dibanding bulan sebelumnya, sebesar 138,0 pada Februari 2023, dari 137,9 pada Januari 2023.

Pada Februari 2023, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran meski tidak setinggi bulan sebelumnya, terutama pada responden dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta.

Melihat pelemahan rupiah hari ini, maka untuk perdagangan besok Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.420 - Rp15.500.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Rupiah dolar as Inflasi