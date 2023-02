IHSG Diprediksi Naik Terbatas, Cek Saham AGII, ANTM, BUMI, INDY

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan menguat terbatas dalam rentang area 6.970-7.014 pada perdagangan hari ini, Rabu (8/2/2023).

Tim Analis MNC Sekuritas menjelaskan IHSG ditutup menguat 0,9 persen ke 6.935 dan kembali disertai oleh volume pembelian pada perdagangan kemarin.

“Cermati pergerakan IHSG, apabila mampu menguat dan menembus level resistancenya, maka posisi IHSG saat ini sedang berada di akhir uptrend jangka pendeknya yakni di akhir wave (v) dari wave [i], dimana penguatan IHSG akan relatif terbatas untuk menguji rentang area 6.970-7.014,” kata Tim Analis, Rabu (8/2/2023).

Namun sebaliknya, kata mereka, apabila IHSG belum mampu break resistance dan malah terkoreksi ke bawah 6.827 sebagai supportnya, maka posisi IHSG sudah berada di awal wave [ii] dan koreksinya akan menuju ke 6.714-6.811.

“Area support berada di 6.827, 6.767 dan resistance di angka 6.953, 6.966,” tulis mereka.

Beberapa saham pilihan MNC Sekuritas

AGII - Buy on Weakness

AGII ditutup menguat 2,7 persen ke 1.905 pada perdagangan kemarin dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama AGII tidak terkoreksi ke bawah 1.790 sebagai stoplossnya, maka posisi AGII sudah berada di akhir wave B dari wave (B) dan berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk awal dari wave C.

Buy on Weakness: 1.885-1.880

Target Price: 1.990, 2.235

Stoploss: below 1.790

ANTM - Buy on Weakness

ANTM ditutup terkoreksi 0,9 persen ke 2.250 dan disertai oleh peningkatan volume penjualan. Posisi ANTM saat ini masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C, sehingga ANTM masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2.140-2.200

Target Price: 2.390, 2.500

Stoploss: below 2.080

BUMI - Spec Buy

BUMI ditutup menguat 2,8 persen ke 146 pada perdagangan kemarin namun penguatannya masih tertahan oleh MA20. Selama BUMI masih sanggup bergerak di atas 132 sebagai stoplossnya, maka posisi BUMI saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C.

Spec Buy: 143-146

Target Price: 155, 163

Stoploss: below 132

INDY - Buy on Weakness

INDY ditutup menguat 5,4 persen ke 2.360 dan disertai munculnya volume pembelian. Selama tidak terkoreksi ke bawah 2.230 sebagai stoplossnya, maka posisi INDY saat ini sedang berada di awal wave A dari wave (B).

Buy on Weakness: 2.290-2.340

Target Price: 2.510, 2.680

Stoploss: below 2.230



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

