WIR Asia (WIRG) Bakal ke WEF Davos, Mau Cari Investor?

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten metaverse PT WIR Asia Tbk. (WIRG) menyampaikan akan mengikuti side event World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pekan depan.

Chief Sales Marketing Officer WIRG Gupta Sitorus mengatakan WIRG akan menampilkan teknologinya yang dapat mendukung paviliun Indonesia di Davos, dalam menampilkan informasi-informasi yang ada di sana dengan cara yang lebih imersif dan interaktif.

"Dalam WIR sendiri, kami tidak punya tujuan menarik investasi apa-apa [di Davos]. Tetapi, tentu network, exposure dalam apapun, akan bermanfaat untuk kami sebagai perusahaan," kata Gupta di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Dia melanjutkan, kehadiran WIRG dalam paviliun Indonesia dapat membuat Paviliun Indonesia lebih menarik, dan di saat bersamaan bisa menjadi atraksi, dan menempatkan Indonesia dalam konstelasi teknologi artificial intelligence (AI) dan augmented reality (AR) yang sejajar dengan negara lain.

Menurutnya, WIRG akan menampilkan 5 teknologi berbasis AR di Davos. Namun, Gupta menuturkan belum dapat menjelaskan secara spesifik teknologi apa saja yang akan ditampilkan nantinya.

"Kami harap teknologi kami untuk mendukung informasi yang ditampilkan di Davos, bisa memberikan sebuah dampak positif dan membangun interest negara lain dalam konteks investasi," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga 9 bulan 2022, WIRG mencetak pendapatan sebesar Rp1,27 triliun pada 9 bulan 2022. Pendapatan ini naik 179,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp432,2 miliar.

Pendapatan WIRG ini didorong oleh penjualan macam-macam barang via platform sebesar Rp939,4 miliar, promosi dan iklan via platform Rp97,2 miliar, pengembangan aplikasi perangkat lunak Rp93,7 miliar, konsultasi merek dan IT Rp57 miliar, dan komisi transaksi via platform senilai Rp20,1 miliar.

WIRG pun tercatat mampu mencetak laba bersih senilai Rp34,85 miliar hingga kuartal III/2022, naik 187,6 persen secara tahunan dari Rp12,1 miliar.

