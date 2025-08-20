Gandeng OneWeb, Emiten Data Center AREA31 Incar US$20 Juta

PT Dunia Virtual Online Tbk. (AREA31) bermitra dengan Eutelsat OneWeb untuk meningkatkan pendapatan hingga US$20 juta dalam 10 tahun.

Bisnis.com, DEPOK— Emiten penyedia layanan pusat data dan infrastruktur digital PT Dunia Virtual Online Tbk. (AREA atau AREA31 menargetkan pendapatan berulang tambahan US$20 juta seiring kerja sama dengan Eutelsat OneWeb.

Edi Sugianto, Direktur AREA31, menyampaikan kerja sama strategis AREA dan Eutelsat OneWeb berlangsung selama 10 tahun. Eutelsat OneWeb merupakan penyedia layanan internet satelit orbit rendah (LEO) terkemuka di dunia.

Kolaborasi ini menandai langkah besar dalam menghadirkan konektivitas digital yang merata dan inklusif ke seluruh penjuru Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Kerja sama tersebut juga berpotensi menambah pendapatan AREA ke depan.

“Ada potensi pendapatan US$20 juta dalam 10 tahun kontrak dengan Eutelsat OneWeb,” paparnya setelah penandatanganan kerja sama di Gedung AREA31 Cimanggis, Depok, Rabu (20/8/2025).

Pada 2025, sambung Edi Sugianto, AREA pun menargetkan pendapatan bisa tumbuh sekitar 30% menjadi Rp80 miliar. Mayoritas pendapatan masih dari jasa kolokasi,

Pada semester I/2025, perusahaan meraih pendapatan Rp29,39 miliar, naik 16,06% year on year (YoY) dari sebelumnya Rp25,32 miliar. Kontribusi bisnis kolokasi mencapai Rp27,68 miliar.

Laba neto periode berjalan mencapai Rp3,77 miliar per Juni 2025. Laba tersebut melonjak 297,81% YoY dari Rp949,25 juta pada semester I/2024.

“Untuk 2025 setidaknya pendapatan naik 30% menjadi Rp80 miliar, dengan penopang utama masih dari bisnis jasa kolokasi,” tuturnya.

Ke depannya, AREA merencanakan diversifikasi pendapatan melalui jasa virtual office. Virtual office adalah kantor yang tidak memiliki ruangan fisik melainkan penyediaan ruang virtual.

Namun, para penyewa memiliki hak atas legalitas alamat dari penyedia jasa. Kebutuhan virtual office saat ini pun didorong oleh konsep hybrid dan work from anywhere yang banyak diterapkan perusahaan.

“Jadi pelanggan layanan data center AREA, dapat menempatkan timnya untuk berkantor di virtual office tersebut. Saat ini pelanggan terus bertambah sehingga kami berencana melakukan ekspansi,” ujarnya.

Menurut Edi Sugianto, fasilitas pusat data AREA31 yang di Cimanggis, Depok, baru mengoperasikan 2 MW dari kapasitas total 25 MW. Oleh karena itu, potensi pengembangan ke depan masih sangat terbuka.

INFRASTRUKTUR DIGITAL

Michael Alifen, Presiden Direktur AREA, menyampaikan sebagai bagian dari kerja sama dengan OneWeb, AREA31 menyediakan dua fasilitas utama. Pertama, fasilitas teleport satelit di Ciruas, Serang, Banten, dan kedua, titik koneksi utama (Point-of-Presence/PoP) di pusat data AREA31 yang berlokasi di Cimanggis, Depok.

“Infrastruktur digital ini akan menjadi gerbang utama bagi layanan satelit LEO OneWeb di Indonesia dan sekitarnya,” paparnya.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, dan tantangan geografis membuat banyak wilayah sulit dijangkau oleh jaringan kabel atau fiber optik. Teknologi LEO menawarkan solusi konektivitas yang cepat, stabil, dan berlatensi rendah, bahkan di daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh internet.



Dengan hadirnya teleport dan PoP ini, masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) akan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan digital seperti pendidikan daring, konsultasi kesehatan jarak jauh, e-commerce, dan layanan pemerintahan berbasis internet.



“Kami percaya bahwa akses internet bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. AREA31 berkomitmen untuk membangun infrastruktur digital yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Michael Alifen.

Kerja sama ini tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi AREA31 sebagai pusat konektivitas digital untuk kawasan Asia Tenggara dan Australia bagian utara. Fasilitas teleport dan PoP akan menjadi titik strategis bagi distribusi layanan internet satelit ke negara-negara tetangga, memperluas jangkauan dan mempercepat transformasi digital di kawasan.

Di sektor pendidikan, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi pembelajaran daring dan mengikuti kelas virtual. Pada sektor kesehatan, layanan telemedicine dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Bagi ekonomi lokal, UMKM dapat memanfaatkan internet untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Pada segmen pemerintahan, layanan publik berbasis digital dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, untuk penanggulangan bencana, komunikasi satelit dapat digunakan saat jaringan darat terganggu akibat bencana alam.

Fabio Mando, Chief Operations Officer Eutelsat OneWeb, menambahkan Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan dukungan AREA31, pihaknya dapat menghadirkan layanan konektivitas yang andal dan berkualitas tinggi ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani.

“Ini adalah bagian dari misi global kami untuk menghubungkan semua orang, di mana pun mereka berada,” imbuhnya.