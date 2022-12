Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Mampu Tersengat?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari berpotensi menguat seiring pelamahan indeks dolar AS dalam jangka menengah.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan rupiah dapat menguat pada semester II/2023 atau tepatnya setelah libur lebaran. Hal ini didukung dengan membaiknya pola konsumsi masyarakat kala libur lebaran.

Sementara itu, untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan rupiah diperkirakan mulai terapresiasi. Terlebih lagi perekonomian Indonesia sejauh ini masih menunjukkan kinerja positif.

"Secara umum saya melihat bahwa akan ada kestabilan yang bisa dijaga di tahun depan," ujar Fikri dalam acara Investment Talk: "Risk on - Risk off: Adaptive Momentum Investing" secara virtual, Minggu (11/12/2022).

Mata uang rupiah ditutup menguat 37,5 poin atau 0,24 persen ke Rp15.583 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan Jumat (9/12/2022) di tengah pelemahan indeks dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,07 persen ke 104,70.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS kembali melemah karena investor bersiap terhadap pembacaan inflasi AS yang akan datang. Selain itu, sentimen juga datang dari optimisme China atas pembukaan kembali ekonomi di negara tersebut.

"Pasar khawatir bahwa inflasi yang lebih kuat dari perkiraan dapat membuat lebih banyak kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, mengingat The Fed telah memberi sinyal jika sikapnya terhadap kebijakan moneter sebagian besar akan didorong oleh jalur inflasi," kata Ibrahim dalam risetnya, Jumat (9/12/2022).

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, tetapu ditutup menguat direntang Rp15.550-Rp15.630.

