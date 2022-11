Wall Street Pangkas Reli Besar Oktober Jelang Pertemuan The Fed

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York menutup perdagangan Senin (31/10/2022) waktu setempat dengan pelemahan karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik. Hal ini dipicu oleh investor yang menunggu keputusan The Fed pada Rabu terkait petunjuk mengenai kebijakan suku bunga.

Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (1/11/2022), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,39 persen atau 128,85 poin ke 32.732,95, S&P 500 tergelincir 0,75 persen atau 29,08 poin ke 3.871,98, dan Nasdaq ambles 1,03 persen atau 114,31 poin ke 10.988,15.

Saham-saham teknologi sangat membebani S&P 500, sementara saham energi dikejutkan oleh berita bahwa Presiden Joe Biden akan meminta Kongres untuk mempertimbangkan hukuman pajak bagi produsen yang mencatatkan rekor keuntungan.

Pasar saham kemungkinan juga berada di bawah tekanan karena pengelola dana pensiun yang menyeimbangkan kembali secara bulanan portofolio mereka, berpotensi membuang saham di tengah reli 8 persen untuk ukuran patokan AS selama Oktober.

Aksi jual obligasi mengirim imbal hasil tenor dua tahun Treasury AS menjadi sekitar 4,5 persen. Pasar swap memperkirakan kenaikan 75 basis poin minggu ini untuk suku bunga acuan di tengah kampanye pengetatan paling agresif The Fed dalam empat dekade. Prospek untuk pertemuan berikutnya kurang pasti, dengan para investor memprediksi antara peningkatan sebesar 75 bps dan peningkatan 50 basis poin pada bulan terakhir tahun 2022.

"Minggu ini akan sarat dengan hal-hal menakutkan, mulai dari pertemuan The Fed dan konferensi pers hingga data ketenagakerjaan pada Jumat. Ekspektasi pasar adalah agar The Fed mulai memberi sinyal bahwa siklus kenaikan suku bunga mereka yang sangat agresif akan mulai melambat,” kata Paul Nolte, manajer portofolio di Kingsview Investment Management.

Marko Kolanovic dari JPMorgan Chase & Co. bergabung dengan ahli strategi yang percaya bahwa pendakian agresif akan segera berakhir. AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Desember dan berhenti setelah satu kali kenaikan 25 basis poin lagi pada kuartal pertama 2023.

Meskipun Oktober dapat membangkitkan ketakutan di Wall Street setelah jatuhnya pasar saham pada tahun 1929, 1987 dan 2008, itu memenuhi reputasinya sebagai bulan terbaik di tahun-tahun pemilihan paruh waktu AS. Sekarang para pelaku pasar berharap Oktober ini akan mengikuti pola historis menjadi "pembunuh pasar bearish’ setelah tahun yang bergejolak untuk pasar saham.

Menurut penelitian investasi perusahaan CFRA, dalam konteks pemilihan umum, kuartal keempat dan kuartal pertama berikutnya secara historis telah menjadi dua kuartal terkuat dari siklus pemilu presiden 16 kuartal, memberikan keuntungan rata-rata masing-masing 6,4 persen dan 6,9 persen untuk S&P 500.

November secara historis menjadi salah satu bulan terkuat tahun ini untuk saham AS, kata Bespoke Investment Group. S&P 500 telah mengalami kenaikan rata-rata 0,82 persen dengan pengembalian positif 69 persen, menurut data sejak tahun 1983. Selama 10 tahun terakhir, pengukur pasar melihat kemajuan rata-rata 1,26 persen dan naik sembilan dari 10 kali lipat.

Analis UBS Global Wealth Management Jason Draho menilai, reli sementara saham baru-baru ini tidak benar-benar terlihat berkelanjutan, tapi hal itu tidak berarti pasar tidak dapat terus bergerak lebih tinggi dalam beberapa minggu mendatang. “Asalkan data The Fed dan tenaga kerja dan inflasi tidak mengecewakan,” jelasnya.

Laporan ekonomi global tidak membantu sentimen pada hari Senin. Inflasi kawasan euro melonjak ke level tertinggi baru sepanjang masa, memperkuat kekhawatiran bahwa resesi tidak dapat dihindari. Aktivitas pabrik dan jasa China mengalami kontraksi pada Oktober, dengan tanda-tanda bahwa segala sesuatunya dapat memburuk dalam beberapa bulan mendatang.

