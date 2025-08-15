Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo: Pasar Saham Indonesia Menguat di Tengah Ketidakpastian Global

Presiden Prabowo menegaskan pasar saham Indonesia mencatat perkembangan positif di tengah ketidakpastian global, seiring tercapainya realisasi investasi semester I/2025.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:50
Share
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pasar saham Indonesia menunjukkan perkembangan positif, yang mencerminkan optimisme dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Prabowo, dalam pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026, menyebutkan bahwa investasi pada paruh pertama 2025 telah mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kuatnya minat investor terhadap Indonesia.

“Optimisme dan kepercayaan investor kepada kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN,” ujarnya di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia juga mengutarakan bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, pasar saham Indonesia mencatatkan perkembangan positif.

“Pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti,” pungkas Prabowo.

Baca Juga : Sudah Tembus 8.000, IHSG Ditutup Koreksi 0,41% Jelang HUT ke-80 RI

Pada perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 0,41% menuju level 7.898,37. Penurunan ini terjadi setelah indeks komposit sempat menyentuh level intraday tertingginya di 8.017,06.

Tercatat, sebanyak 229 saham menguat hari ini, sementara 432 saham menurun dan 139 sisanya jalan di tempat. Adapun market cap mencapai Rp14.277 triliun.

Dari jajaran big caps, pelemahan dipimpin oleh saham Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang terkoreksi 5,15% ke Rp8.750 dan PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) turun 4,59% ke Rp1.560 per saham.

IDX COMPOSITE INDEX - TradingView

Selain itu, pelemahan kinerja juga dialami oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang terkoreksi 3,22% ke Rp3.310 per saham, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,47% ke Rp5.025, dan saham PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) melemah 1,07% ke Rp9.225 per saham.

Sebaliknya, penguatan kinerja saham dipimpin oleh PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang naik 6,91% ke Rp359.900 per saham. Selain itu, saham PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) naik 5,62% ke Rp70.500, dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 1,80% ke Rp9.900 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
26 menit yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry
Premium
56 menit yang lalu

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah

Indeks Bisnis-27 Parkir di Zona Merah: Saham TLKM, BBCA dan BBNI Loyo

Indeks Bisnis-27 Parkir di Zona Merah: Saham TLKM, BBCA dan BBNI Loyo

Sudah Tembus 8.000, IHSG Ditutup Koreksi 0,41% Jelang HUT ke-80 RI

Sudah Tembus 8.000, IHSG Ditutup Koreksi 0,41% Jelang HUT ke-80 RI

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

PASAR MODAL : Risiko Di Balik Rekor IHSG

PASAR MODAL : Risiko Di Balik Rekor IHSG

Reaksi Pasar AS usai Rilis Data Inflasi: Saham Menguat, Yield Obligasi Susut

Reaksi Pasar AS usai Rilis Data Inflasi: Saham Menguat, Yield Obligasi Susut

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026
Bursa & Saham
1 menit yang lalu

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara
Korporasi
24 menit yang lalu

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

Prabowo 'Spill' Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali, Terima Tantiem Rp40 Miliar
Korporasi
48 menit yang lalu

Prabowo 'Spill' Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali, Terima Tantiem Rp40 Miliar

Prabowo: Pasar Saham Indonesia Menguat di Tengah Ketidakpastian Global
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Prabowo: Pasar Saham Indonesia Menguat di Tengah Ketidakpastian Global

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

4

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

3

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

4

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo