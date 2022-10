Erick Thohir Ungkap Rencana Merger dengan Pertamina dan PLN, Ini Profil Star Energy

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana merger PLN, Pertamina, dan Star Energy untuk memacu pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Kementerian BUMN bakal lebih agresif untuk melakukan migrasi investasi pada sektor energi baru terbarukan (EBT) di tengah momentum transisi energi saat ini. Sejumlah aksi korporasi perusahaan pelat merah pun disiapkan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas terpasang energi bersih tersebut.

Erick Thohir mengatakan, kementeriannya bakal fokus untuk melakukan konsolidasi aset pembangkit EBT yang dibarengi dengan penghimpunan dana publik lewat skema penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha terkait

“Kami punya tiga perusahaan panas bumi di Pertamina, PLN, dan satu lagi, Star Energy di bawah Kemenkeu. Saya inginnya memergerkan ini sebagai satu kesatuan. Kami ingin seperti Pertamina Geothermal Energy, ini supaya kami punya akses pendanaan lewat go public,” kata Erick saat agenda Special Event Road to G20 by Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).

Nantinya, skema penghimpunan dana publik itu, kata dia, akan dilakukan juga pada anak usaha terkait lainnya yang bersinggungan dengan pengembangan EBT. Adapun, Kementerian BUMN saat ini juga akan mengembangkan pembangkit yang bersumber dari surya, angin, hingga hidro.

“Ini Pertamina duluan masuk, PLN belakangan karena Pertamina sehat, dia maju duluan,” kata dia.

Menurutnya, potensi sumber daya panas bumi Indonesia yang mencapai 23,76 gigawatt (GW) atau terbesar kedua di dunia belum terserap optimal ke dalam sistem kelistrikan bersih nasional. Pemerintah bersama dengan swasta baru bisa mengembangkan listrik dari sumber daya panas bumi di angka 2,1 GW.

“Karena itu kami dorong sekali yang namanya investasi di EBT ya, ini yang sekarang kita lakukan di PLN. Lalu, kami juga melihat dari geothermal di Indonesia potensinya sangat besar,” kata Erick.

STAR ENERGY

Berdiri pada 2003, Star Energy Geothermal adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dan memimpin dalam bidang energi terbarukan.

Saat ini, Star Energy Geothermal mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dan lapangan uap dengan kapasitas bruto sebesar 875 MW. Pada 2028, Star Energy menargetkan bisa memiliki portofolio 1.200 MW.

Pada Maret 2022, konglomerat Prajogo Pangestu mengumumkan kembali melakukan pembelian sisa saham atau 33,33 persen saham Star Energy Goup Holding Pte Ltd senilai US$440 juta atau Rp6,29 triliun dari BCPG Thailand melalui perusahaan yang dikendalikannya, Green Era Pte Ltd.

Mengutip keterangan resmi di situs Grup Barito, ternyata Prajogo sudah lama mengincar Star Energy dan berkeinginan menjadi pengendali sepenuhnya sejak 2009, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas keuntungan di bisnis energi.

Sejak 2009, Prajogo sudah mengincar menguasai 51 persen saham Star Energy senilai Rp5,1 triliun atau US$555 juta.

Langkah tersebut dimulai dengan menguasai 40 persen saham Star Energy setelah membeli dari pendiri Star Energy lainnya, yaitu Supramu Santoso. Sedangkan, sisanya dimiliki Nusantara Capital sebesar 30 persen dan perusahaan keuangan asal London sebesar 30 persen.

Kemudian, pada 2018, Barito Grup merampungkan rights issue untuk membeli 66,67 saham di Star Energy Group Holdings Pte Ltd. dengan perolehan dana senilai US$8,9 triliun.

Agus Salim Pangestu, Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), mengatakan berhasil melakukan akuisisi 66,67 persen saham Star Energy pada 29 Juni 2018.

Pada rights issue tersebut, Prajogo menjadi pendukung terkuat dengan menyetor sebesar Rp7,4 triliun dan melakukan tambahan pemesanan sebesar Rp1,4 triliun.

Star Energy merupakan produsen energi panas bumi terkemuka di Indonesia, beroperasi di Wayang Windu, Salak, dan Darajat dan mampu menghasilkan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik jutaan rumah di Indonesia.

Pada April 2017, Konsorsium Panas Bumi Star Energy menyelesaikan Perjanjian Jual Beli Saham untuk lapangan geothermal Salak dan Darajat, yang bersama-sama menghasilkan listrik 413 MW dan memasok 235 MW uap.

Star Energy saat ini mengoperasikan fasilitas panas bumi dengan kapasitas pembangkitan terpasang kotor sebesar 227 MW. Di Sukabumi, Star Energy Geothermal Salak, Ltd. juga mengelola salah satu lapangan geothermal terbesar di dunia, dengan kapasitas pembangkitan terpasang bruto 197 MW dan kapasitas penjualan uap 180 MW.

Di Garut, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited memiliki kapasitas pembangkit terpasang kotor sebesar 216 MW dan kapasitas penjualan uap sebesar 55 MW.

