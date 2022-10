Wall Street Tumbang, Proyeksi Inflasi AS Tetap Tinggi pada 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (14/10/2022) waktu setempat setelah laporan menunjukkan inflasi AS tahun depan naik untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan.

Berdasarkan data Blooomberg, Sabtu (15/10/2022), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 1,34 persen atau 403,89 poin ke 29.634,83, S&P 500 tergelincir 2,37 persen atau 86,84, dan Nasdaq terperosok 3,08 persen atau 327,76 poin ke 10.321,39.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik, dengan tenor dua tahun melejit kembali ke 4,5 persen.

Pasar saham berbalik melemah setelah survei University of Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi AS tahun depan naik pada awal Oktober dan prospek jangka panjang ikut merangkak naik.

Kenaikan ini berpotensi mengkhawatirkan upaya Federal Reserve untuk menjaga pandangan tetap hawkish. Ini juga mengikuti data sehari sebelumnya yang menunjukkan ukuran utama harga konsumen yang dipercepat pada September 2022 ke level tertinggi 40 tahun.

"Kemarin Anda mengalami reli intraday yang luar biasa dan kuat yang sepenuhnya salah. Lalu Anda melihat rilis University of Michigan pagi ini yang konsisten dengan apa yang kita lihat dalam ekonomi, dan pasar saham sekarang turun,” kata Phil Orlando, kepala strategi pasar ekuitas di Federated Hermes.

Baca Juga : Inggris Sedang Genting, PM Liz Truss Pecat Menkeu Kwasi Kwarteng

Kendati demikian, perusahaan Amerika menawarkan beberapa titik cerah, dengan saham bank-bank besar termasuk JPMorgan Chase & Co dan Wells Fargo & Co naik setelah melaporkan laba, sementara Morgan Stanley turun karena pendapatan perdagangan ekuitas mengecewakan. Saham UnitedHealth Group Inc. naik setelah raksasa perawatan kesehatan itu mengalahkan perkiraan laba pada kuartal ketiga dan meningkatkan prospeknya untuk tahun ini.

Laporan keuangan emiten pada minggu depan akan memberikan petunjuk tentang kekuatan sejumlah perusahaan, termasuk Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Johnson & Johnson, Netflix Inc., Tesla Inc. dan United Airlines Holdings Inc.

Dalam komentar Federal Reserve terbaru, para pejabat menyarankan mereka siap untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi dari yang direncanakan sebelumnya. Mary Daly dari Fed San Francisco mengatakan dia sangat mendukung kenaikan ke tingkat yang membatasi dan antara 4,5 persen dan 5 persen.

Prakiraan yang mereka rilis bulan lalu menunjukkan tingkat suku bunga mencapai 4,4 persen pada akhir 2022 dan 4,6 persen tahun depan, dari kisaran target saat ini 3 persen menjadi 3,25.

Investor di pasar swap telah meningkatkan taruhan untuk kenaikan suku bunga selama seminggu terakhir setelah gaji yang kuat dan pembacaan inflasi yang panas, dengan pasar condong ke arah kenaikan jumbo berturut-turut pada dua pertemuan berikutnya dan tertinggi di atas 4,9 persen tahun depan.

"Banyak investor melihat inflasi untuk mendapatkan panduan tentang apa yang akan dilakukan The Fed, untuk menemukan posisi terbawah di pasar begitu Fed berputar,” kata Jerry Braakman, kepala investasi dan presiden First American Trust.

Di Inggris, obligasi dan pound jatuh untuk mengakhiri minggu penuh gejolak. Bank of England mengakhiri pembelian obligasi daruratnya pada Jumat. Setelah itu, imbal hasil obligasi tenor 30-tahun naik 23 basis poin pada 4,78 persen, setelah berayun dari penurunan lebih dari 30 basis poin sebelumnya.

Di tempat lain, harga minyak membukukan kerugian mingguan karena langkah-langkah memerangi inflasi dan permintaan China yang diredam memperburuk prospek pasar, menumpulkan beberapa sengatan dari pembatasan pasokan OPEC yang akan datang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :