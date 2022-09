Suami Puan Maharani, Happy Hapsoro Caplok Mayoritas Saham Gocapan (MINA)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Basis Utama Prima (Basis Investments) milii suami Puan Maharani yaitu Happy Hapsoro mengakuisisi 45,71 persen porsi kepemilikan PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA).

PT Basis Utama Prima adalah perusahaan milik Hapsoro (Happy) Sukmonohadi yang merupakan suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani.

Direktur Basis Investments Muhammad Yusrizki Muliawan melalui keterbukaan informasi mengatakan pihaknya membeli sejumlah 3 miliar saham dengan nilai Rp25 per saham. Hal ini berarti Basis Investments menggelontorkan dana hingga Rp75 miliar demi mencaplok 45,71 persen saham MINA.

Transaksi tersebut dilakukan pada 19 September 2022 dengan status kepemilikan saham langsung. Meski demikian, manajemen Basis Investments tidak memberi penjelasan mengenai transaksi tersebut. Adapun Basis Investments mencaplok saham milik CGS-CIMB Sekuritas sebesar 45,71 persen.

Adapun saham MINA tercatat berada dalam level gocapan selama tahun berjalan. Selain itu, MINA juga mendapat notasi khusus dari BEI.

Sebagai informasi, Happy Hapsoro baru saja menambah porsi kepemilikan saham usaha penyedia energi dan air bersih PT Rukun Raharja Tbk (RAJA). Ficomindo Buana Registrar, biro administrasi efek RAJA melaporkan, Hapsoro belanja dari akhir Agustus hingga pekan pertama September 2021.

Hapsoro dilaporkan meningkatkan kepemilikannya di RAJA pada 31 Agustus, 2 dan 3 September 2021. Secara berurutan, Hapsoro belanja 1,86 juta saham, 2,26 juta saham dan 1,11 juta saham.

Dengan tambahan kepemilikan ini, saham Hapsoro di Raja meningkat menjadi 32,72 persen dari sebelumnya 32,64 persen.

Sebagai informasi, PT Sanurhasta Mitra Tbk. adalah pemilik resmi dan pengelola tanah seluas 40.663 m2 di kawasan Umalas, Sanur Kauh, Bali. Aset primer ini sedang dalam proses pengembangan untuk meningkatkan nilainya.

PT Sanurhasta Mitra Tbk. juga sebagai pemegang utama saham PT Minna Padi Resorts, yang memiliki proyek bisnisnya "The Santai", sebuah vila berkonsep mewah untuk liburan keluarga. Saat ini, "The Santai" dioperasikan oleh Lifestyle Retreats Pte. Ltd, dan dikelilingi persawahan serta berada di lokasi pedesaan, sangat pas untuk Anda yang mendambakan ketenangan selama berlibur di Bali

