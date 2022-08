Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 31 Agustus 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mengikuti laju mata uang lainnya di Asia pada perdagangan hari ini, Rabu (31/8/2022), di tengah pelemahan indeks dolar AS.

Pada perdagangan kemarin, Selasa (30/8/2022), nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,37 persen atau 55,00 poin sehingga parkir di posisi Rp14.842,50 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.15 WIB terpantau melemah 0,3130 poin atau 0,29 persen ke level 108,5220.

Pada perdagangan hari ini, indeks dolar AS terpantau melemah 0,087 poin atau 0,08 persen ke level 108,686 pada pukul 08.29 WIB.

Mata uang lain di kawasan Asia yang terpantau variatif. Yen Jepang mengaut 0,19 persen, dolar Hong Kong naik 0,19 persen, ringgit Malaysia terapresiasi 0,31 persen, sedangkan peso Filipina menguat tipis 0,04 persen.

Di sisi lain, mata uang baht Thailand terpantau melemah 0,14 persen terhadap dolar AS melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin.

09:03 WIB Rupiah dibuka melemah tipis Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis 0,02 persen atau 2,5 poin ke level Rp14.845 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,011 poin atau 0,01 persen ke level 108,762.

