Chemstar (CHEM) Lepas Saham di Harga Rp150, Targetkan Dana Segar Rp75 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten PT ChemStar Indonesia Tbk. (CHEM) memulai penawaran umum perdana saham hari ini, Senin (4/7/2022). CHEM tercatat menetapkan harga bagi pemesan saham di pasar perdana sebesar Rp150 per saham.

Direktur Utama Chemstar Indonesia Kwee Sutrimo mengatakan, investor yang ingin melakukan pemesanan saham CHEM dapat melakukan pemesanan saham melalui sistem e-ipo. Penawaran melalui pasar umum perdana ini akan berakhir pada Rabu, (6/7/2022).

"Kami menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta saham baru, yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp25 setiap saham, atau sebanyak-banyaknya 29,41 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh," kata Kwee dalam keterangan resminya, Senin (4/7/2022).

Kwee melanjutkan, CHEM akan melantai di BEI pada Jumat (8/7/2022). Dalam IPO ini, CHEM diperkirakan dapat meraih dana segar sebesar Rp75 miliar. Rencananya, sebesar 27,87 persen dari perolehan dana tersebut akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh perseroan sebagai pabrik dan kantor operasional.

Sementara itu, sisanya sekitar 72,13 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

"Menurut penghitungan kami, penawaran IPO CHEM kali ini dapat dibilang paling menjanjikan di antara rencana IPO perusahaan lainnya," ucapnya.

Dia menjelaskan, dengan price earning ratio (PER) 20 kali di harga Rp150 per lembar, dan price book value (PBV) 2,2 kali, sementara saat ini PER IDX berada di kisaran 15 kali, sehingga fair value perseroan di kisaran Rp250 per lembar saham.

Untuk diketahui CHEM juga berencana menerbitkan 250 juta Waran Seri I atau setara sebanyak-banyaknya 20,83 persen dari modal disetor. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan, dengan perbandingan 2 saham baru mendapatkan 1 waran seri I atau rasio waran 2:1.

Sebagai informasi, CHEM merupakan produsen bahan kimia untuk industri tekstil. Sebagian besar produk-produk yang dijual perseroan merupakan produk dengan spesifikasi khusus yang dipesan melalui sistem bussiness to business dan hanya sebagian kecil yang tersedia di pasaran.

Produk-produk ChemStar telah digunakan oleh brand global seperti Adidas, Nike, Uniqlo, hingga Marks & Spencer.

