Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Jadi Sentimen Negatif IHSG

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) turut dipengaruhi isu reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi pada siang hari ini, Rabu (15/6/2022).

Pukul 09.21 WIB, IHSG berhasil naik 0,4 persen atau 28,05 poin menjadi 7.077,93, setelah dibuka melemah. Pukul 09.00 WIB, IHSG turun 0,27 persen atau 18,68 poin menjadi 7.031,19.

Terdapat 243 saham menguat pada awal perdagangan, sementara 185 saham melemah dan 174 saham bergerak di tempat.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang memperkirakan IHSG bakal kembali ke zona merah seiring sejumlah sentimen negatif yang menaungi perdagangan. Salah satunya ialah penantian pengumuman reshuffle kabinet berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan Rabu ini.

"Penurunan nilai tukar rupiah atas dolar AS juga terus terjadi bersamaan dengan penantian pengumuman reshuffle kabinet berpotensi menjadi sentimen negatif bagi perdagangan Rabu ini," paparnya dalam publikasi riset.

Dia menyebutkan indeks DJIA turun tajam selama 4 hari berturut-turut sebesar 2663.4 poin atau 8,27 persen dan dalam perdagangan Selasa (14/6/2022) kembali terkoreksi sebesar 151.91 poin atau 0,5 persen.

Dengan demikian, selama 5 hari Indeks DJIA turun tajam sebesar 2815,3 poin 8,77 persen mengantisipasi naiknya Fed Fund Rate (FFR) sebesar 75 bps yang akan diumumkan pada 15 Juni 2022 sebagai respons naiknya inflasi tertinggi selama 41 tahun terakhir.

"Tingginya inflasi AS dan akan agresifnya The Fed menaikkan FFR bukan hanya berdampak atas tajamnya kejatuhan Indeks DJIA tetapi juga berdampak atas naiknya yield obligasi AS segala tenor khususnya tenor 10 tahun yang saat ini sudah mendekati level 3,5 persen yang tentunya juga berdampak atas turunnya harga obligasi Indonesia sebagai dampak dari naiknya yield obligasi Indonesia yang sudah mencapai 7,53 persen untuk tenor 10 tahun," paparnya, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, jika kejatuhan tajam Indeks DJIA dan naiknya yield obligasi AS dikombinasikan dengan berlanjutnya kejatuhan harga beberapa komoditas seperti minyak, batu bara, emas, nikel, dan timah bakal menjadi sentimen negatif bagi IHSG.

Pada Selasa (14/6/2022) kemarin, IHSG berhasil berbalik menguat 0,78 persen atau 54,44 poin dan akhirnya parkir ke level 7.049,88.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal merombak (reshuffle) sejumlah menteri di kabinetnya pada Rabu (15/6/2022).

Dari informasi yang beredar, perubahan jajaran kabinet ini pada dua menteri yakni: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi , dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Dikabarkan, Ketua Umum Partai Amanar Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan. Sementara, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Reshuffle juga akan dilakukan terhadap wakil menteri. Nama mantan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni disebut-sebut akan masuk ke dalam jajaran kabinet.

Pada Selasa (14/6/2022), Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan beberapa tokoh lainnya, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra.

Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, mantan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tampak merapat ke Istana.

