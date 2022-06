Wall Street Anjlok setelah Lonjakan Inflasi Terbesar sejak 1981

Bisnis.com, JAKARTA - Wall Street kompak menurun pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/6/2022) waktu setempat, setelah rilis data inflasi AS yang melonjak ke level tertinggi sejak 1981. Hal ini menguatkan sinyal kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih cepat sehingga menekan pasar saham.

Dow Jones turun 2,73 persen menjadi 31.392,79, Nasdaq turun 3,52 persen ke 11.340,02, dan S&P 500 turun 2,91 persen menuju 3.900,86.

Mengutip Yahoo Finance, saham AS atau Wall Street merosot pada hari Jumat karena investor mencerna dua catatan suram pada ekonomi AS.

Data inflasi Mei menunjukkan kenaikan harga secara tak terduga dipercepat bulan lalu, dengan indeks harga konsumen naik 8,6 persen year on year di bulan Mei, terbesar sejak 1981. Data sentimen konsumen yang dirilis Jumat pagi mencapai rekor terendah, karena inflasi membebani rumah tangga Amerika .

Imbal hasil treasury melonjak terutama di ujung pendek kurva, dan imbal hasil 2 tahun melonjak ke atas 3 persen. Benchmark hasil Treasury 10-tahun naik menjadi lebih dari 3,1 persen. Harga minyak mentah AS mundur, jatuh ke sekitar US$120 per barel, setelah naik di atas US$122 per barel awal pekan ini.

Untuk pelaku pasar, rilis Biro Statistik Tenaga Kerja berupa Indeks Harga Konsumen (CPI) atau inflasi adalah angka penting, menawarkan pandangan baru tentang sejauh mana kenaikan harga telah bertahan di seluruh ekonomi AS. Indeks secara tak terduga dipercepat untuk mencatat kenaikan tahunan 8,6 persen di bulan Mei, menyusul kenaikan April 8,3 persen. Itu menandai lompatan inflasi terbesar sejak akhir 1981, dan melampaui level tertinggi 41 tahun sebelumnya dalam CPI Maret, yang naik 8,5 persen.

Inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, meningkat 6,0 persen secara tahunan setelah kenaikan 6,2 persen di bulan April.

Inflasi tetap menjadi isu dominan bagi investor, pembuat kebijakan dan publik Amerika tahun ini. Harga yang lebih tinggi telah mengancam untuk membebani belanja konsumen – pendorong utama kegiatan ekonomi AS – karena barang dan jasa menjadi semakin tidak terjangkau.

Inflasi telah menunjukkan tanda-tanda memicu rotasi dari pengeluaran untuk beberapa barang pilihan ke area pembelian lainnya. Pada hari Jumat, indeks sentimen konsumen yang diawasi ketat merosot ke rekor terendah karena kekhawatiran inflasi membebani orang Amerika.

Bagi investor, inflasi juga menjadi penentu utama dalam perjalanan kebijakan moneter Federal Reserve. Karena The Fed bertujuan untuk membantu menurunkan harga yang naik dengan cepat.

Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga setengah poin lagi pada pertemuan penetapan kebijakan minggu depan, yang selanjutnya meningkatkan biaya pinjaman dan melakukan bisnis untuk perusahaan.

Di tengah kekhawatiran atas dampak inflasi terhadap ekonomi dan langkah Fed selanjutnya, saham terus diperdagangkan dengan tidak stabil.

"Pada akhirnya, pasar hanya dihadapkan dengan banyak ketidakpastian saat ini. Dan ini bukan hanya kisah inflasi," Jack Manley, ahli strategi pasar global di JPMorgan Asset Management, mengatakan kepada Yahoo Finance Live pada hari Kamis.

"Kami masih memiliki beberapa ketidakpastian, beberapa ketidakjelasan seputar apa yang akan dilakukan The Fed. Perang di Eropa terus berkecamuk. Dan kami tahu ada perkembangan baru yang terjadi di bidang itu setiap beberapa hari."

