Presdir Baru HM Sampoerna (HMSP) Vassilis Gkatzelis Terinspirasi Bisnis Sepatu, Berikut Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) secara resmi mengangkat presiden direktur yang baru, Vassilis Gkatzelis menggantikan Mindaugas Trumpaitis pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (9/6/2022).

Vassilis Gkatzelis sebelumnya menjabat sebagai Managing Director Philip Morris Egypt & Levant, dan pernah bertugas di sejumlah negara seperti Maroko dan Swiss.

Mengutip laman resmi Philip Morris International, pria asal Athena, Yunani ini terinspirasi oleh pembuatan bisnis pembuatan sepatu milik kakek dan neneknya. Pada waktu itu, ada banyak permintaan alas kaki wanita yang nyaman untuk digunakan setelah masa Perang Dunia II.

“Saya percaya bahwa memiliki tujuan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat lebih [penting] dari sekadar mencari keuntungan,” ujar Vassilis dalam wawancaranya di laman Philip Morris International, dikutip Jumat (10/6/2022).

Dari bisnis tersebut, Vassilis belajar bagaimana bisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus menambah nilai dan memecahkan permasalahan yang ada. Prinsip ini yang kemudian diterapkannya selama berkarir di Philip Morris International.

Pria yang pernah magang di departemen pemasaran L'Oréal ini mengaku ingin terlibat dalam perubahan, salah satunya menciptakan masa depan bebas asap rokok, yaitu mengganti rokok dengan alternatif yang lebih baik.

Philip Morris International mulai melakukan penelitian dan pengembangan alternatif rokok yang lebih baik, sejalan dengan misi perseroan untuk menciptakan masa depan bebas asap rokok.

Dirinya memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration di Athens University of Economics and Business pada tahun 1999.

Vassilis juga meraih gelar Global Executive MBA dari INSEAD, sekolah bisnis pascasarjana dengan kampus yang tersebar di Eropa, Asia, dan Timur Tengah pada 2017 dengan predikat Distinction - Dean’s List Award.

Dengan pengalamannya selama 19 tahun di Philip Morris International, Vassilis terus memperdalam passion di bidang transformasi bisnis untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Presiden direktur HMSP sebelumnya, Mindaugas Trumpaitis yang akrab disapa Pak Min telah memimpin HM Sampoerna sejak 2016.

Pria kelahiran Lithuania tersebut bergabung dengan Philip Morris International sejak 1998.

Selama masa karirnya, lulusan Universitas Klaipedia Lithuania tersebut telah menjabat di perusahaan afiliasi PMI berbagai negara, antaralain Meksiko, Kanada, Finlandia, dan juga tanah kelahirannya, Lithuania.

