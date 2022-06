HM Sampoerna (HMSP) Angkat Presiden Direktur Baru, Ini Profil Vassilis Gkatzelis

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rokok afiliasi Philip Morris, PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) baru saja melakukan perubahan direksi.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kemarin, Kamis (9/6/2022) perseroan memutuskan adanya pergantian kepemimpinan sesuai dengan persetujuan peserta rapat.

Mengutip akun Instagram resmi HM Sampoerna @insidesampoerna presiden direktur sebelumnya, Mindaugas Trumpaitis secara resmi mengakhiri masa jabatannya.

Pria yang akrab disapa Pak Min ini telah bertugas memimpin HM Sampoerna sejak 6 tahun lalu.

“Di bawah kepemimpinan Pak Min, Sampoerna berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri hasil tembakau Indonesia dan menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional,” tulis perseroan di postingan terbaru Instagramnya.

Namun, belum ada keterangan resmi dari perseroan terkait pembagian dividen.

Adapun Vassilis Gkatzelis memiliki rekam jejak di kancah internasional yang berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang manajemen umum, pemasaran dan penjualan, yang mencakup wilayah Asia, Uni Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah.

Vassilis sebelumnya menjabat sebagai Managing Director Philip Morris International (PMI) di Mesir & Levant, dengan tanggung jawab menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan utama di seluruh klaster menuju masa depan bebas rokok (smoke-free future).

Secara paralel, beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada Dewan Kerjasama Usaha (Joint Venture Business) di Mesir. Vassilis pernah menjabat sebagai Managing Director PMI di Mesir sejak 2016, dengan perluasan tanggung jawab sejak 2018 ketika Kairo menjadi pusat klaster untuk negara-negara sekitar Mesir & Levant (Lebanon, Yordania, dan Palestina).

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai General Manager PMI di Maroko sejak 2014.

Vassilis memulai karirnya di PMI pada tahun 2003 dan memegang berbagai peranan dalam departemen Pemasaran dan Penjualan di Yunani dan Republik Ceko sebelum pindah ke Swiss pada tahun 2012. Selanjutnya menjabat sebagai Director Sales Strategy for Asia and the EU Regions-Global Operating Center PMI di Lausanne.

Sebelum bergabung dengan PMI, beliau bekerja pada divisi Pemasaran FMCG L’Oreal serta dalam bisnis keluarga.

Vassilis meraih gelar Global Executive MBA dari INSEAD, termasuk studi di Abu Dhabi, Perancis, Singapura dan Amerika Serikat, serta Diploma Direktur Non-Eksekutif dari Financial Times di Inggris.

Ia juga lulusan Athens University di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Athena, di mana ia menyelesaikan gelar sarjana bersama dengan magisternya di bidang manajemen.

