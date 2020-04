Kurs Jisdor Menguat ke Rp15.840, Rupiah Terus Melaju Positif

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menyentuh posisi Rp15.840 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Senin (13/4/2020).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp15.840 per dolar AS, menguat 401 poin atau 2,47 persen dari posisi Rp16.241 pada Kamis (9/4/2020).

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau menyentuh level Rp15.806 per dolar AS pukul 10.32 WIB dengan apresiasi 73 poin atau 0,46 persen dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Kamis (9/4/2020), nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 370 poin atau 2,28 persen ke level Rp15.880 per dolar AS.

Rupiah mulai melanjutkan penguatannya pada perdagangan pagi ini dengan dibuka menguat 80 poin atau 0,5 persen ke level Rp15.800 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak dalam kisaran Rp15.800-15.812 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar, yang melacak pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang utama dunia lainnya, terpantau melemah 0,008 poin atau 0,01 persen kelevel 99,474 pada pukul 10.29 WIB.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pernyataan IMF bahwa Indonesia salah satu negara di Asia yang akan tahan terhadap resesi akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan pasar kembali tertarik terhadap pasar Indonesia sehingga arus modal asing berpotensi akan kembali masuk ke pasar dalam negeri.

Selain itu, rencana pemerintah untuk menerbitkan tiga surat utang global senilai US$4,3 miliar atau setara Rp68,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS dan dengan tenor terpanjang 50 tahun juga direspon positif oleh pasar.

“Pernyataan baik oleh IMF maupun Pemerintah membawa angin segar bagi perekonomian dalam negeri dan semua tau bahwa fundamental ekonomi cukup bagus sehingga dalam perdagangan Senin (13/4/2020) kemungkinan akan diperdagangkan menguat di level Rp15.700-Rp16.000 per dolar AS,” ujar Ibrahim seperti dikutip dari keterangan resminya, Minggu (12/4/2020).

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah) Tanggal Kurs 13 April Rp15.580 9 April Rp16.241 8 April Rp16.245 7 April Rp16.410 6 April Rp16.556

Sumber: Bank Indonesia