Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belum Setahun IPO, BEI Apresiasi Saham RATU dan AADI Masuk MSCI

Saham AADI dan RATU masuk MSCI sebelum setahun IPO, didorong kapitalisasi pasar dan likuiditas, sinyal positif bagi investor global, berlaku 27 Agustus 2025.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:49
Share
Jajaran direksi dan komisaris PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) memperhatikan papan perdagangan saham usai resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (8/1/2025)./BEI
Jajaran direksi dan komisaris PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) memperhatikan papan perdagangan saham usai resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (8/1/2025)./BEI

Bisnis.com, JAKARTA – Saham anyar tahun ini PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) resmi melenggang masuk dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) melalui rebalancing indeks terbaru yang akan mulai berlaku pada 27 Agustus 2025.

Adapun keduanya menjadi contoh langka emiten yang belum genap satu tahun tercatat di BEI, tetapi mampu menembus indeks global bergengsi. RATU listing perdana pada 8 Januari 2025, sementara AADI melantai sejak Desember 2024.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Nyoman Yetna menyebut masuknya kedua emiten anyar Bursa itu ke MSCI didorong oleh peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas transaksi kedua emiten.

Selain itu, kata dia, perubahan struktur kepemilikan saham RATU dan AADI juga dinilai menjadi dorongan lainnya MSCI menarik kedua emiten anyar ini masuk ke dalam indeks mereka.

“Kami melihat inklusi ini sebagai sinyal positif bagi prospek perusahaan tercatat di Indonesia dan potensi meningkatnya minat investor global,” katanya, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga : Analis: Rebalancing Indeks MSCI Cerminkan Rotasi di Sektor Energi dan Pertambangan

Senada, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia juga menduga, keberhasilan AADI dan RATU didorong oleh lonjakan kapitalisasi pasar sejak resmi tercatat, peningkatan likuiditas transaksi di pasar sekunder, dan struktur kepemilikan yang sesuai dengan kriteria MSCI.

Menurut Liza, masuknya emiten-emiten anyar ke indeks MSCI tidak hanya memberikan sentimen positif jangka pendek, tetapi berpotensi memberikan implikasi strategis jangka panjang.

“Namun, agar ini terjadi lebih luas, BEI perlu aktif mendampingi emiten baru dalam membangun struktur free float, tata kelola, serta pelaporan yang kompatibel dengan kriteria indeks global,” kata Liza beberapa waktu lalu.

Ke depannya, Nyoman menegaskan bahwa Bursa akan selalu mendorong emiten-emiten untuk meningkatkan performa dan kinerja mereka, untuk mampu meningkatkan daya tarik terhadap indeks global.

Bursa bahkan disebut melakukan kerja sama dengan penyedia indeks global seperti ASEAN Exchanges dalam indeks FTSE ASEAN Index Series untuk meningkatkan eksposur saham Tanah Air terhadap aliran dana asing.

Untuk diketahui, AADI dan RATU masuk ke dalam indeks MSCI Small Cap bersama PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang terlempar dari indeks MSCI Global Standard.

Khusus untuk AADI, hal tersebut akan menjadi katalis tambahan setelah emiten yang terafiliasi dengan Garibaldi ‘Boy’ Thohir ini, baru saja ditetapkan sebagai anggota indeks LQ45 periode Agustus-Oktober 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
1 jam yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
3 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Masuk Indeks MSCI, BEI Catat Ada Transaksi Nego Saham PTRO Rp639,59 Miliar

Masuk Indeks MSCI, BEI Catat Ada Transaksi Nego Saham PTRO Rp639,59 Miliar

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Belum Setahun IPO, BEI Apresiasi Saham RATU dan AADI Masuk MSCI
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Belum Setahun IPO, BEI Apresiasi Saham RATU dan AADI Masuk MSCI

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas
Emas
3 jam yang lalu

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?
Korporasi
3 jam yang lalu

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia
Korporasi
3 jam yang lalu

Meneropong Arah Grup MAP (MAPI) di Tengah Isu Boyong Ace Hardware ke Indonesia

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global
Korporasi
3 jam yang lalu

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pendapatan Bersih OASA Rp66,78 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

2

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (15/8) Turun, Termurah Rp1 Juta

3

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya