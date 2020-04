MNC Sekuritas: Buy on Weaknes BBCA, UNTR, JPFA

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham BBCA, UNTR, dan JPFA, serta melakukan sell on strength terhadap saham SMGR.

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menyebutkan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 1,5 persen pada pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (2/4/2020).

“Saat ini posisi IHSG kami perkirakan berada di awal wave 2 pada skenario merah atau awal wave 5 pada skenario biru, masih terdapat peluang IHSG untuk menguat dalam jangka pendek terlebih dahulu,” tertulis dalam riset.

Meski begitu, tim analis MNC Sekuritas menyatakan investor tetap perlu waspadai koreksi IHSG untuk membentuk wave (2) yang diperkirakan berada pada area 4.080-4.200, atau membentuk wave (5) apabila ternyata IHSG terkoreksi agresif menembus 3.911.

Level support IHSG pada hari ini berada pada rentang 4.450—4.250. Sementara itu area resistance berada pada rentang 4.580—4.650. Berikut ulasan saham pilihan MNC Sekuritas pada hari ini.

BBCA - Buy on Weakness (27.050). Selama BBCA tidak terkoreksi melebihi 25,750, maka kami memperkirakan BBCA masih berpeluang menguat untuk membentuk wave [v] dari wave 1 dalam jangka pendek. Buy on Weakness: 26.475—26.975 Target Price: 29.700—30.600 Stoploss: below 25.750

UNTR - Buy on Weakness (16.900) Posisi UNTR saat ini diperkirakan sedang berada di wave (iii) dari wave [iii], dimana UNTR rentan terkoreksi terlebih dahulu dalam jangka pendek untuk membentuk wave (iv). Setelahnya, UNTR berpotensi berbalik menguat kembali untuk membentuk wave [iii] dengan target pada area 18.000. Buy on Weakness: 15.500—16.200 Target Price: 18.000, 18.600 Stoploss: below 13.600.

JPFA - Buy on Weakness (965) Diperkirakan posisi JPFA saat ini sedang berada di akhir wave B, hal ini berarti koreksi yang akan terjadi pada JPFA sudah cenderung terbatas untuk membentuk wave B. Selanjutnya, JPFA berpeluang menguat kembali untuk membentuk wave C. Buy on Weakness: 820—920 Target Price: 1.120—1.300 Stoploss: below 755

SMGR - Sell on Strength (7.500) SMGR pada perdagangan kemarin ditutup terkoreksi 2,6 persen dan pergerakannya tertahan oleh MA20. Kami memperkirakan posisi SMGR saat ini sedang berada di awal wave 5 dari wave (C), dimana SMGR rentan terkoreksi terlebih bila menembus level 5.475. Perhatikan area-area retracement sebagai area koreksi SMGR. Sell on Strength: 7.500—7.900