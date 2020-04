MNC Sekuritas: Buy on Weakness Saham PGAS, WSKT, ACES

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham PGAS, WSKT, dan ACES pada perdagangan Kamis (2/4/2020).

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menuliskan IHSG ditutup terkoreksi 1,6 persen ke level 4.466 pada perdagangan kemarin (1/4).

“Selama IHSG tidak terkoreksi ke bawah 3.911, maka koreksi IHSG hanya untuk membentuk wave 2 dengan level koreksi kami perkirakan berada pada area 4.080-4.200,” paparnya.

Namun, tetap waspadai area 3,911, bila IHSG terkoreksi menembus area tersebut maka IHSG akan membentuk wave (5) dari wave [C] menuju area koreksi minimal 3.800 – 3.850 dan ideal 3.450 – 3.500. Level support 4.400, 4.250, dan level resistan 4.580, 4.650.

Berikut ulasan saham pilihan MNC Sekuritas pada hari ini.

PGAS - Buy on Weakness (735). Selama tidak terkoreksi ke bawah 605, maka pergerakan PGAS kami perkirakan sedang berada di awal wave [b] dari wave 4. Dimana PGAS akan terkoreksi terlebih dahulu dalam jangka pendek untuk membentuk wave [b].

Setelah terkonfirmasi membentuk wave [b], maka diperkirakan PGAS berpeluang menguat kembali membentuk wave [c] dari wave 4.Buy on Weakness: 650-700Target Price: 900, 1,000 Stoploss: below 605.

WSKT - Buy on Weakness (480). Selama tidak terkoreksi menembus 394, maka WSKT diperkirakan masih berpeluang menguat untuk membentuk wave (iv) dari wave [c] dari wave 5 dalam jangka pendek. Saat ini posisi WSKT diperkirakan sedang berada di wave b dari wave (iv). Buy on Weakness: 430-460, Target Price: 600, 650, Stoploss: below 394.

ACES - Buy on Weakness (1,290). Tertahan oleh MA5 dan MA20, pergerakan ACES saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave 2. Dimana ACES akan terkoreksi terlebih dahulu, selanjutnya apabila sudah terkonfirmasi terbentuk wave 2, maka ACES berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 1,120-1,170 Target Price: 1,450, 1,550, Stoploss: below 1,000.

PTBA - Sell on Strength (2,050). Posisi PTBA saat ini sedang berada di akhir wave [iv] dari wave 5, dimana penguatan yang terjadi pada PTBA diperkirakan sudah relatif terbatas.

Selanjutnya PTBA rentan terkoreksi untuk membentuk wave [v] dari wave 5. Target koreksi PTBA terdekat berada pada area 1,900-2,000, idealnya berada pada area 1,320-1,400. Sell on Strength: 2,050-2,100