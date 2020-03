MNC Sekuritas: Buy on Weakness JPFA dan UNTR

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham JPFA dan UNTR pada perdagangan hari ini, Senin (23/3/2020).

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menuliskan pada Jumat (20/3/2020), IHSG ditutup menguat 2,2 persen disertai dengan munculnya tekanan beli. Tim memerkirakan posisi IHSG sudah mengkonfirmasi akhir dari wave 3 dari wave (3), dan saat ini IHSG sedang berada di awal wave 4 dari wave (3).

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 23 Maret 2020

“Adapun kami perkirakan penguatan IHSG berada pada area 4,350-4,400, waspadai koreksi IHSG apabila menembus level 3,918 yang akan membuat IHSG membentuk wave 5 dari wave (3),” paparnya.

Level support IHSG adalah 4,100 dan 3,800, sedangkan level resistan 4,300 dan 4,400. Berikut ulasan saham-saham pilihan MNC Sekuritas hari ini.

Baca Juga : Siapa Takut IHSG Bearish? Cari Saham yang Potensi Bullish

*JPFA - Buy on Weakness* (835)Posisi JPFA saat ini kami perkirakan sedang berada pada akhir wave [iii] dari wave 3, dimana JPFA akan menguat dalam jangka pendek untuk membentuk wave [iv] terlebih dahulu. Buy on Weakness: 800-835Target Price: 950, 1,040 Stoploss: below 750

*UNTR - Buy on Weakness* (14,850)Kami perkirakan posisi UNTR saat ini sudah berada pada akhir wave [i], dimana UNTR akan terkoreksi terlebih dahulu untuk membentuk wave [ii]. Selama UNTR tidak terkoreksi kembali di bawah 12,000, maka pergerakan UNTR berikutnya akan menguat membentuk wave [iii].Buy on Weakness: 13,000-14,000Target Price: 16,000, 18,000 Stoploss: below 12,000

Baca Juga : Meneruskan Rebound, IHSG Berpotensi Menguat Awal Pekan

*BBRI - Sell on Strength* (2,810)Pada Jumat lalu (20/3), tekanan jual BBRI sangat agresif dan rentan untuk terkoreksi kembali. Kami memperkirakan posisi BBRI saat ini sedang berada di wave [iv] dari wave C dari wave (4) dan target minimal wave [iv] pada level 2,970 sudah tercapai, dan ideal berada di 3,130. Selanjutnya, kami perkirakan BBRI akan bergerak untuk membentuk wave [v] dari wave C dari wave (4) ke level 2,400-2,500. Sell on Strength: 2,900-3,130

*ASII - Sell on Strength* (3,780)Dengan munculnya tekanan jual yang agresif pada ASII di Jumat lalu (20/3), maka kami perkirakan pergerakan ASII saat ini berada di wave (iii) dari wave [v] dari wave C. ASII berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk membentuk wave (iv), sebelum terkoreksi kembali membentuk wave (v) dari wave [v] ke level 2,800-3,100. Sell on Strength: 3,800-4,100.