Bakal Launching Produk Donat, FORE Suntik Modal Anak Usaha

FORE menyuntikkan modal Rp12,16 miliar ke PT Fore Bakery Indonesia untuk mendukung peluncuran Fore Donut di kuartal III/2025, fokus di kota tier 1 dan 2.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:44
Salah satu gerai Fore Coffee milik PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE)./Jibi-Ana Noviani
Salah satu gerai Fore Coffee milik PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE)./Jibi-Ana Noviani

Bisnis.com, JAKARTA — PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) mempertebal modal ke anak usahanya yang bergerak di bisnis perdagangan roti dan kue.

Sekretaris Perusahaan Fore Kopi Indonesia Denny Ngadimin mengatakan perusahaan telah menyetorkan modal ke PT Fore Bakery Indonesia senilai Rp12,16 miliar.

PT Fore Bakery Indonesia merupakan anak usaha FORE yang didirikan di Jakarta pada 29 April 2024 dengan kepemilikan 99,95%. Entitas tersebut mulai beroperasi pada 8 Mei 2025.

Hingga 30 Juni 2025, total aset PT Fore Bakery Indonesia sebelum eliminasi mencapai Rp23,71 miliar. Sesudah transaksi penyuntikan modal itu, modal dasar dan modal disetor PT Fore Bakery Indonesia makin gemuk. 

FORE mencatat, modal dasar PT Fore Bakery Indonesia meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp22,16 miliar. Pada saat yang sama, modal ditempatkan dan disetor penuh anak usaha FORE itu juga meningkat menjadi Rp22,16 miliar.

"Transaksi penambahan modal yang dilakukan perseroan guna mempertahankan persentase kepemilikan saham perseroan di PT Fore Bakery Indonesia," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, lanjut Denny, PT Fore Bakery Indonesia membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, FORE merancang ekspansi gerai secara agresif setelah meraup dana initial public offering (IPO) senilai Rp337,19 miliar pada 14 April 2025. 

Pada 2025, FORE tak gentar menjalankan ekspansi dengan dana Rp222 miliar. Menurut Direktur Utama Fore Vico Lomar, sekitar 80% dari belanja modal FORE itu akan dialokasikan manajemen untuk melakukan ekspansi gerai Fore Coffee dan Fore Donut.

Khusus bagi Fore Donut, Vico menegaskan bahwa pembukaannya akan terlebih dahulu diawali di kota tier 1. Nantinya, Fore Donut akan diluncurkan perseroan pada kuartal III/2025.

”Kami berencana untuk membuka Fore Donut ada di tier 1 dan tier 2. Tier 1 adalah Jabodetabek, lalu Bandung, dan juga di Surabaya. Tapi kami akan tetap fokus untuk outlet Fore Coffee terlebih dahulu,” katanya dalam paparan publik FORE di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Adapun sepanjang 2025, Fore menargetkan sebanyak 70 gerai baru terbangun. Sepanjang tahun berjalan 2025, Fore telah membangun sekitar 30 gerai, baik di kota-kota tier 1 maupun 2. Bahkan, Fore telah melakukan ekspansi gerai di Singapura.

”So, itu adalah keunggulan Fore, yaitu premium affordability, sehingga setiap lapisan masyarakat Indonesia bisa menikmati daripada donat yang nanti akan kami wujudkan,” tambahnya.

Akan tetapi, Vico menerangkan bahwa dalam mengeksekusi rencana ekspansi ini, Fore akan ekstra berhati-hati. Hal itu dilakukan terutama dalam rangka mendirikan outlet pertama Fore Donut untuk kemudian menduplikasinya.

 

Ana Noviani
Ana Noviani


