Hypermart (MPPA) Rayakan HUT ke-21, Rebranding Logo Baru

Bisnis.com, JAKARTA— PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), emiten pengelola gerai Hypermart, melakukan rebranding seiring dengan perayaan HUT ke-21.

Adrian Suherman, Presiden Direktur MPPA, menyampaikan melalui rebranding yang menghadirkan identitas visual baru yang lebih segar dan penuh makna, Hypermart menegaskan komitmennya untuk terus relevan dan semakin dekat dengan pelanggan Indonesia yang terus berkembang.

Logo baru Hypermart menghadirkan simbol infinity ribbon, pita tak berujung yang mencerminkan adaptabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Di tengahnya, terdapat golden smile berbentuk pisang berwarna kuning, sebagai simbol kebahagiaan, keramahan, dan kehangatan dalam layanan pelanggan.

Warna biru pada pita menyampaikan pesan kepercayaan dan modernitas, sedangkan kuning pada pisang menyuarakan optimisme dan keceriaan. Latar putih mempertegas kesederhanaan dan kebersihan, yang menjadi fondasi dalam menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan terpercaya.

“Karakter logo yang joyful, warm, bold, dan fresh mencerminkan semangat baru Hypermart dalam menyambut masa depan ritel yang lebih relevan dan inspiratif,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (28/8/2025).

Adrian Suherman menjelaskan rebranding ini mencerminkan pembaharuan menyeluruh di berbagai lini bisnis Hypermart. Pertama, budaya layanan baru melalui Golden Smile Movement, sebuah filosofi bahwa karyawan yang bahagia akan menghadirkan pelanggan yang bahagia.

Kedua, produk segar berkualitas dengan area yang lebih tertata rapi dan menarik. Ketiga, pengalaman belanja yang lebih inspiratif di kategori non-makanan, dengan tata letak modern dan pilihan produk yang lebih relevan.

Keempat, harga dan promosi yang tetap kompetitif dan terjangkau untuk seluruh keluarga Indonesia. Kelima, tampilan toko yang lebih segar, nyaman, dan menarik secara visual dan program loyalitas dengan berbagai manfaat eksklusif bagi member setia.

Empat gerai pertama yang meluncurkan tampilan baru ini secara serentak pada Kamis (28/8/2025) adalah Hypermart Lippo Karawaci Utara, Hypermart Puri, Hypermart Vila Melati Mas, dan Hypermart Gading Serpong.

“Rebranding ini adalah cerminan dari komitmen kami untuk tetap relevan, terus berinovasi dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih hangat dan menyenangkan bagi pelanggan. Di usia ke-21 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Hypermart bukan hanya berkembang, tetapi juga berevolusi,” ujar Adrian Suherman.

Mengusung semangat baru, Hypermart meluncurkan kampanye besar bertajuk "Belanja Bikin Happy", sebuah bentuk apresiasi terhadap peran penting para ibu sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga yang memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan seluruh anggota keluarga merasa bahagia. Hypermart menghadirkan berbagai diskon dan promo sebagai produk.